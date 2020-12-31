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31.12.2020 17:32
Рубрика: Общество

Ровно год назад стало известно об обнаружении коронавируса

Текст: Диана Ковалева
Ровно год назад китайские СМИ со ссылкой на администрацию города Ухань сообщили, что с начала декабря 2019 года было зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонии неизвестного происхождения. Некоторое время спустя ВОЗ квалифицировала инфекцию как COVID-19, а 11 марта объявила о пандемии коронавируса. И жизнь без малого всей планеты кардинально изменилась.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сначала в ВОЗ полагали, что коронавирус не передается от человека к человеку. Однако позже способность передачи подтвердилась, и сначала соседние с Китаем, а после и другие страны стали вводить меры санитарно-эпидемиологического контроля на своих границах или вовсе закрывать их. В феврале побывавшим в Китае приезжим закрыли въезд Россия, США, Австралия, Япония. 17 марта ЕС закрыл границы союза и Шенгенской зоны для третьих стран. Однако вирус продолжал стремительно распространяться, и государства уже были вынуждены закрываться от всех без исключения. Транспортное сообщение по всему миру встало. Интернет облетели фотографии аэропортов, битком набитых никому не нужными самолетами, и печальные истории людей, застрявших в дали от дома в чужой стране и разлученных с близкими. Но сдержать вирус это не помогло: дойдя сначала до Европы, потом до обеих Америк, он, в конечном итоге, добрался даже до Антарктиды, где его обнаружили у сотрудников чилийской научной станции.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В марте для борьбы с инфекцией были введены не только внешние, но и внутренние ограничения. В частности, китайские власти практически мгновенно изолировали Ухань и объявили общенациональный карантин, в рамках которого была приостановлена работа предприятий, учреждений, транспорта и существенно ограничена свобода передвижения. Во многих других странах эти меры сначала подвергали критике, но в итоге ввели практически повсеместно. В обиход плотно вошло слово "локдаун", а лозунг "оставайтесь дома" на десятках языках облетел весь мир. Почти вся жизнь ушла в онлайн-формат: конференции, концерты, занятия в школах и университетах, работа, спортивные мероприятия. Это не могло не сказаться на экономике стран, которые, едва весенний карантин стал приносить свои плоды, а первая волна идти на убыль, вновь попытались нормализовать жизнь людей. Летом в гораздо меньших масштабах, но все же ожил туризм, заработали рестораны и ночные клубы, магазины, места развлечений.

Однако с наступлением осени пришла вторая волна, которую сейчас эксперты называют еще более тяжелой, чем первая. Ограничения вернулись. И хотя власти стран, наученные весенним опытом, стараются одновременно сдержать распространение вируса и не дать рухнуть экономикам, в некоторых государствах вновь бьются антирекорды по уровню заражения. Например, 29 декабря в Британии за сутки было зафиксировано более 53 тысяч новых случаев COVID-19 - самый большой показатель за всю пандемию в стране. Усугубляет ситуацию и новый, более заразный штамм коронавируса, который был обнаружен в Альбионе. Сейчас его зафиксировали уже в США, Японии, Франции, Германии, Испании и некоторых других странах. Пока нет данных о том, что он более смертелен, однако, по словам профессора Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона, перед ним стали уязвимее дети.

На сегодняшний момент уже в 18 странах число случаев заражения коронавирусом превышает отметку в один миллион. По данным портала Worldometers, на первом месте по количеству инфицированных стоят США - более 20 миллионов человек. Далее следует Индия - более 10 миллионов. После - Бразилия с 7,6 миллионами. Однако с завершением работы над долгожданными вакцинами появилась надежда на то, что в скором времени жизнь в мире вновь вернется на круги своя.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости
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В России за разработку препарата взялись почти сразу после выявления инфекции и в итоге первыми в мире зарегистрировали препарат "Спутник V" Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. В начале декабря в РФ приступили к масштабной вакцинации населения. В оборот также поступила вакцина "Эпиваккорона" государственного научного центра "Вектор". Помимо России, вакцинация стартовала в США, Великобритании, странах Евросоюза, где используется препарат от компаний Pfizer и BioNTech. Правда, пока в страны ЕС она поступила в очень ограниченном количестве, поэтому сначала прививать будут лишь медиков и постояльцев домов престарелых. Прививочная кампания началась также в Китае, где для этого используются препараты собственного производства.

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