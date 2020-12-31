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31.12.2020 15:45
Рубрика: В мире

Салют по телевизору: как встретят Новый год за рубежом в условиях пандемии

Текст: Диана Ковалева
Сложный 2020 год подходит к концу, и совсем скоро миллиарды людей по всему миру будут отмечать это радостное событие. Правда, из-за продолжающейся пандемии коронавируса делать это придется в совсем уж непривычных условиях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Например, в Бельгии аж до 15 января запрещены частные вечеринки. Более того, до этого момента в стране действует комендантский час с 22:00 и до шести утра следующего дня. Даже на новогодние праздники любая семья имеет право пригласить к себе в гости не более одного человека, а те, кто живут одни, - максимум двух. За нарушение ограничений грозит штраф от 250 евро. А чтобы у людей не было соблазна пойти наперекор правилам, 31 декабря бельгийцы не увидят традиционного фейерверка в столице и других крупных городах страны.

Отменили новогодний салют и в Лондоне, где его обычно устраивали на берегу Темзы. Напомним, что 29 декабря в Британии был зарегистрирован рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом - более 53 тысяч человек. Таких показателей страна не видела с самого начала пандемии. Главный врач Национальной службы здравоохранения Англии Стивен Поуис призвал граждан отметить Новый год исключительно в кругу семьи, заявив, что это поможет "снизить количество заболеваний, ослабит давление на больницы" и спасет жизни. "Ковид любит толпу. Так что, пожалуйста, перенесите вечеринки на более поздние сроки в этом году", - цитирует Поуиса телеканал Sky News. Кроме того, власти увеличили число дежурящих в новогоднюю ночь полицейских - они должны будут проследить за отсутствием скоплений людей. Нарушителей будут штрафовать на сумму от 100 до 10 тысяч фунтов. Отметим, что с 31 декабря под максимальный, четвертый, уровень ограничений в Англии помимо Лондона попали еще 20 миллионов человек.

А власти одного из крупнейших городов Австралии, Сиднея, который одним из первых встретит 2021 год, решили не отменять привычный салют - только смотреть его вживую будет запрещено. Максимум - по телевизору или в Интернете, и то в компании не более пяти гостей. В ТВ и онлайн-формат уйдет и церемония празднования Нового года, которая традиционно проходит в Нью-Йорке на Таймс-сквер. Привычные мероприятия вроде отсчета времени до наступления 1 января будут транслировать сразу несколько американских телеканалов. В Индии, как пишет издание The Indian Express, в национальном столичном округе Дели с 23:00 31 декабря и до шести утра 1 января введут комендантский час, запрещающий в это время проведение любых праздничных мероприятий в общественных местах. Под запрет попадают также публичные собрания численностью более пяти человек.
Итальянцы встречают Новый год у компьютеров, наслаждаясь салатом оливье

В условиях жесткого карантина встречать Новый год будут и в Польше. С 28 декабря до 17 января в стране в рамках общенационального карантина будут закрыты гостиницы, горнолыжные склоны и магазины, за исключением продовольственных, хозяйственных и аптек. А в новогоднюю ночь вводится ограничение права передвижения с 19:00 31 декабря до шести утра 1 января. Выходить из дома разрешается лишь в случае острой или служебной необходимости.

Между тем

В непривычных условиях встречать 2021 год будет даже британская королева. На протяжении последних 33 лет Ее Величество с супругом Принцем Филиппом отмечали Рождество и Новый год в Сандрингемском дворце в кругу самых близких. Однако теперь, как пишет издание Independent, Елизавете II придется остаться в своей резиденции в Виндзоре, где она уже долгое время находится на изоляции в окружении лишь самого необходимого персонала. А вот президент США Дональд Трамп планирует провожать уходящий год, не изменяя семейной традиции, - закатив пышную вечеринку в своей резиденции Мар-о-Лаго во Флориде. Как сообщил телеканал CNN, на мероприятие должно прийти по меньшей мере 500 гостей. Даже несмотря на пандемию и растущий уровень заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах США, жизнь в резиденции бьет ключом, передает телеканал со ссылкой на источник. По его словам, зона у бассейна уже настолько переполнена, что гости начали вступать в перепалки за свободные стулья. При этом не ясно, будут ли соблюдаться во время мероприятия коронавирусные меры безопасности.

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