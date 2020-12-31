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31.12.2020 08:00
Рубрика: Культура

Я поведу тебя онлайн

Новогодние и рождественские интернет-проекты
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Неделя № 297(8351)
Уходящий год приучил нас к осторожности и научил способности находить в сетях интересное и важное. Вот и новогодние каникулы всей стране можно провести с пользой и удовольствием у экранов и заочно побывать там, где вы, скорее всего, никогда не побываете, и научиться делать то, чему вряд ли научитесь сами. Мы собрали здесь несколько интересных новогодних и рождественских онлайн-проектов со всей России для детей и взрослых.
В Новый год интересное можно увидеть не только за окном, но и на экране. Фото: Сергей Михеев/ РГ В Новый год интересное можно увидеть не только за окном, но и на экране. Фото: Сергей Михеев/ РГ
В Новый год интересное можно увидеть не только за окном, но и на экране. Фото: Сергей Михеев/ РГ

"Елка Победы"

Фото: kinopoisk.ru
Названы самые успешные новогодние фильмы

Дед Мороз и Снегурочка должны доставить бойцу на фронт поздравление, найденное в их предновогодней почте, - так стартует онлайн-квест Музея Победы. На "треугольнике" только имя и фамилия солдата, но кому письмо адресовано и в какой временной точке его искать? Дед Мороз с внучкой отправляются в прошлое и зовут с собой ребят. Которые 12 дней будут знакомиться с персонажами из далекого военного прошлого, отвечать на 12 вопросов, спрятанных в 12 сериях квеста, которые будут публиковаться ежедневно в 12.00 на сайте Музея Победы. Самым быстрым и эрудированным - подарки.

С 31 декабря в 12.00.

"НеоБЫКновенный Новый год"

Виртуальный проект начинается 1 января с трансляции спектакля тульского ТЮЗа "Снежная королева". В программе проекта еще мастер-классы по изготовлению елочных игрушек от выставочного центра "Тульские древности", театрализованные представления "Сокровища волшебного шлема", "Звездный дозор богатырского шлема", организованные Тульским музеем оружия, квест Музея военной истории "Как солдат Новый год встречал" и другие мероприятия.

Концерт "Орган +sax"

В подготовленной к Рождеству программе органистка Томской областной государственной филармонии Мария Блажевич и саксофонист Евгений Лукьянчук сыграют Рождественские хоральные прелюдии из "Органной книжечки" И.С. Баха, а еще из Шуберта, Мессиана, Вивальди, Пьяццолы и других - в транскрипции для органа и саксофона.

С 31 декабря 2020 г. по 19 января 2021 г. круглосуточно.

"Русский музей. Рождество"

В программе специального эфира на YouTube, посвященного празднику Рождества Христова, - рассказ об иконографии Рождества, о трактовке сцены Рождества в иконах разных столетий и художественных школ. Во второй части эфира - аудиовизуальная композиция при участии ансамбля древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова "Ключ разумения".

7 января, 16.00.

Рассказ "Чук и Гек" стал сказкой с чудесами и подвигами

Мастер-класс по плетению из бересты

Мастер отдела ремесел красноярского Центра культурных инициатив Любовь Демидова создаст с вами из правильно снятой, просушенной, спрессованной, нарезанной бересты прекрасную розу, Екатерина Ошарова покажет, как в походных условиях сделать корзинки и полезную посуду. А Мария Колесник поможет сплести то, что поможет вам достигнуть своих целей - "куклу-успешницу", оберег и украшение на елку.

Круглосуточно с 31 декабря.

"Спасо-Преображенский храм, село Нижняя Синячиха"

Новая видеоэкскурсия вокруг малоизвестного шедевра "сибирского барокко", соединившего в себе барокко русское и ламаистские традиции и построенного, скорее всего, приезжими итальянскими мастерами. Храм стоит в музее-заповеднике деревянного зодчества в селе в Алапаевском районе Свердловской области, внутри храма сейчас музей уральской народной росписи, экспонаты можно рассмотреть на сайте музея.

Фото: iStock
Психологи развеяли популярный миф о встрече Нового года

"Не трогай, это Новый год!"

Новогодний онлайн-проект Музея советских игровых автоматов. Тут квест по поиску подарков, рассказы о встрече Нового года в советское время, изобретательно оформленные рецепты новогодних блюд, мини-игры с заданиями и исследовательскими вставками. Главный приз - возможность отметить праздник в музее со скидкой 50 процентов.

"Чук и Гек"

Спектакль воронежского Театра драмы им. Кольцова. Новогоднее путешествие двух мальчиков, едущих с мамой из Москвы в глухую тайгу, превратилось в сказку с чудесами и подвигами - по-новому оформленную, с авторской музыкой и в непривычных декорациях.

Ежедневно с 31 декабря. Начало в 23.59

"Вся такая праздничная атмосфера"

Instagram-сериал в формате stories запускает на своем канале Московский многофункциональный культурный центр. Это история о мальчике, который не купил подарок маме, потратив все на сладости. Он не понимает, как ему поступить, ведь накануне Нового года все магазины закрыты. И решает записать для мамы видеопоздравление от самого Деда Мороза. Тут то все и начинается.

С 1 по 6 января.

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