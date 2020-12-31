Сборная России обыграла Швецию в овертайме на МЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею в заключительном матче группового раунда чемпионата мира обыграла Швецию в овертайме - 4:3. Победная серия шведов, продолжавшаяся 54 матча, завершилась.

Рано утром 31 декабря в Эдмонтоне молодежная сборная России по хоккею проводила заключительный матч группового раунда чемпионата мира. Соперник - сборная Швеции на этом турнире обновила рекорд. На этой стадии турнира шведы одержали 54 победы подряд, а последнее поражение датируется 2006 годом. Тогда 31 декабря они проиграли американцам.

От исхода этого поединка зависело место, которое заняла бы российская команда в группе. В случае победы команда Игоря Ларионова обеспечила бы себе первое место, поражение в основное время могло отбросить команду на четвертую позицию, что выводило бы в четвертьфинале на канадцев.

В стартовый состав сборной России вернулся голкипер Ярослав Аскаров, а вот получивший повреждение Егор Чинахов так и не смог восстановиться.

Россияне начали матч очень активно и в первой же смене забросили шайбу, которую бригада канадских арбитров после видеопросмотра не засчитала. В момент броска капитан нашей команды Василий Подколзин мешал вратарю.

Это никак не отразилось на настрое команды Ларионова. Россияне продолжили атаковать и на восьмой минуте встречи все же забросили шайбу. Егор Афанасьев замкнул передачу партнера. После этого были шансы развить успех, но вместо этого оборона сборной России прозевала на пятачке Арвида Костмара, который сумел переправить шайбу в сетку.

В концовке периода шведы заработали удаление и со второй попытки подопечные Ларионова смогли реализовать численное преимущество. Подколзин выдал передачу на Родиона Амирова, которому оставалось только попасть в пустые ворота.

Второй период выдался непростым. В первой половине россияне могли увеличить разницу в счете, а во второй четыре минуты команда Ларионова играла в меньшинстве. А в одном из моментов на выручку Аскарову пришла перекладина. Но все же удалось выстоять. Но за четыре минуты до перерыва шведы все же сравняли счет. Александер Хольц из-за ворот набросил шайбу на пятачок и от конька Аскарова она отлетела сетку.

В концовке периода канадские арбитры в очередной раз отправили игрока сборной России на скамейку штрафников, пропустив до этого очевидный фол со стороны шведа.

Ближе к середине третьего периода российская команда наконец-то получила численное преимущество. И на этот раз удалось воплотить его в гол - защитник Кирилл Кирсанов кистевым броском поразил верхний угол ворот Йеспера Валльстредта.

Но удержать преимущество не удалось. Ровно за минуту до окончания третьего периода шведы сняв вратаря сумели отыграться.

Но в овертайме российская команда все же вырвала победу. В большинстве точный бросок нанес Марат Хуснутдинов.

После этого матча в активе сборной России стало 8 очков. Какое место в группе займут россияне и с кем они сыграют в четвертьфинале определится рано утром 1 января. При любых раскладах россияне не опустится ниже второго места.