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31.12.2020 09:11
Рубрика: Власть

Шойгу поздравил военных и ветеранов с наступающим Новым годом

Текст: Юрий Гаврилов
На сайте Минобороны РФ разместили новогоднее видеопоздравление главы ведомства Сергея Шойгу.

Там, в частности, говорится, что наши Вооруженные силы стали более технологичными и способны защитить государство и его жителей от любых угроз. "Мы сделали очередной шаг вперед. Российская армия стала еще более современной и технологичной. Сегодня она способна дать достойный ответ на любые угрозы, защитить страну и мирную жизнь ее граждан", - отметил министр обороны.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Он также напомнил, что 2020 год принес немало испытаний. Пандемия коронавируса круто изменила привычный уклад жизни, пыталась дистанцировать людей друг от друга, но тем самым лишь сплотила в борьбе с этим серьезным вызовом.

Шойгу высказал самые добрые пожелания тем, кто в праздники несет службу на боевом посту, отстаивает национальные интересы России за ее пределами, выполняет миротворческие и гуманитарные миссии. "Искренняя благодарность нашим военным медикам, строителям, войскам РХБ защиты. Вы и сегодня на передовой. Ваш профессионализм, самоотверженность и, конечно, добрые сердца помогли спасти здоровье и жизнь многих и многих людей", - добавил министр обороны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Новый год РГ-Видео

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