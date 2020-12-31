Сколько и какого алкоголя россияне выпили в 2020 году

В 2020 году потребление алкоголя в целом, несмотря на пандемию, осталось примерно на уровне прошлого года, подсчитал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз.

"Однако мы выпили меньше, чем должны были выпить с учетом кризиса, системы удаленной работы, карантина в течение второго квартала, а также с учетом того, что весь средний класс 9 месяцев в этом году находился в России", - считает эксперт.

Больше всего россияне традиционно потребляли пиво - около 7,5-8 млрд литров за год. Крепкого алкоголя было выпито примерно 1,1-1,2 млрд литров, винодельческой продукции - около 1,1 млрд литров, слабоалкогольной продукции - еще около 1,2 млн литров.

По словам Дробиза, в этом году россияне существенно сократили потребление винодельческой продукции. Это произошло, потому что серьезно выросли цены и ставки акциза на винные напитки. Этот рынок сократился практически в два раза, оценивает эксперт. Однако проседание было компенсировано ростом потребления фруктовых вин. Небольшой рост наблюдается у игристых и тихих вин. Зато благодаря тому, что средний класс не ездил отдыхать за рубеж, продажи виски, рома, джина, абсента выросли на 15-20%. Потребление пива выросло на 5% в сравнении с прошлым годом. И это произошло впервые после 12 лет падения пивного рынка.

"У нас 70-75% пива выпивает молодежь от 18 до 35 лет. А сейчас у нас молодежи в два раза меньше, чем было 10-12 лет назад из-за провала рождаемости с 1990 по 2002 годы. Но в 2020 году вышли на рынок 18-летние, рожденные после демографического кризиса. И они начали переламывать ситуацию на пивном рынке", - пояснил Дробиз.

По его мнению, на общие показатели не повлияло закрытие баров и ресторанов. Если на Западе 30% алкоголя выпивается в кафе, барах, ресторанах, то россияне выпивают в общепите всего 4%. Исключение составляет все те же виски, ром, джин, абсент, текила - их в барах выпивается 12-13%. Однако этот объем в пандемию полностью взяли на себя розничные магазины.

Вместе с тем, Вадим Дробиз не исключает, что столь скромное потребление легального алкоголя было компенсировано ростом нелегального рынка, а также более активным изготовлением домашнего алкоголя. Объем нелегального рынка алкоголя эксперт оценивает примерно в 1,2-1,3 млрд литров.