Специалист дала советы работающим в новогодние праздники

Если не повезло и придется выходить на работу в новогодние праздники, то нужно морально это как-то компенсировать. Например, как объясняет гендиректор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова, можно украсить рабочее место чем-то, что говорит о празднике. Это поднимает настроение.

"Стоит слушать хорошие новости, обмениваться поздравлениями, благодарностями и хорошими словами со своими близкими", - цитирует эксперта RT.

Главное, по словам Стариковой, относиться положительно к факту своего присутствия на рабочем месте в то время, как большинство людей будут отдыхать. "Если человек работает в новогодние праздники, то, может быть, он работает, потому что его работа помогает другим людям ощутить праздник", - отметила эксперт.