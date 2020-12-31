Телерадиовещатели продолжат отключать вещание ночью

Теле- и радиоканалы смогут временно сокращать вещание в ночные часы, уменьшать мощность передатчика, переходить со стереорежима вещания на менее энергозатратный монорежим и даже приостанавливать вещание. Действие приказа, который значительно ослабил лицензионные требования к теле- и радиовещанию, Минцифры предлагает продлить до конца 2021 года.

Приказ был разработан для поддержки теле- и радиокомпаний в период ограничений, вызванных пандемией. Его действие распространяется также на операторов связи, которые оказывают каналам услуги по трансляции. Первая версия документа была подписала в середине июня и действует до сегодняшнего дня включительно.

"Эта вынужденная мера, принятая в рамках пакета мер антикризисной поддержки медиаотрасли, позволила сохранить вещание теле- и радиоканалов, особенно в регионах, дав общую экономию около 500 миллионов рублей", - сообщили в Минцифре.

Новый приказ о сниженных лицензионных требованиях будет подписан после принятия соответствующего постановления правительства.