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Текст:   Марина Трубилина 
05:00 31.12.2020

Топ-5 главных событий 2020 года в сфере недвижимости

Пандемия в уходящем году повлияла на многие отрасли, а развитие некоторых остановила и вовсе. Но рынок недвижимости отреагировал на эпидемию неожиданным ростом спроса и предложения. "РГ" выбрала главные события рынка недвижимости 2020 года.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Льготная ипотека

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Мутко: Россияне погашают ипотеку за 7-9 лет

Запуск программы льготной ипотеки в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли в пандемию, стал, пожалуй, главным событием года. Спрос на жилье и на кредиты не только вернулся к докризисному уровню, но и побил исторические рекорды. Ожидается, что по итогам года будет выдано около 1,7 млн ипотечных кредитов на 4 трлн рублей, сообщает ДОМ.РФ. В 2019 году, для сравнения, было 1,3 млн кредитов на 2,8 трлн рублей. Программа, которая первоначально должна была завершиться 1 ноября, была продлена до июля 2021 года. Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркивает, что продлевать льготную ипотеку нужно и дальше. Однако на каких именно условиях - правительство определит летом.

Комплексное развитие территорий

Закон о комплексном развитии территорий, принятый в конце года, вице-премьер Марат Хуснуллин назвал самым важным в сфере жилищного строительства за последнее десятилетие. Он должен ускорить расселение аварийного жилья и обновление обветшавших городских кварталов. Вместо точечного сноса аварийных домов предполагается переустройство целых микрорайонов, на месте которых вырастут новостройки, обеспеченные детскими садами, школами, поликлиниками и прочей социальной инфраструктурой, с обновленными инженерными коммуникациями. Около 15-20 регионов начнут использовать механизмы, заложенные в законе, уже в начале 2021 года.

Ипотека на частные дома

ДОМ.РФ запустил пилотный проект ипотеки на строительство частных домов. До сих пор кредиты на индивидуальное жилищное строительство банки выдавали неохотно и под большие проценты из-за сложностей с оценкой такой недвижимости, с контролем за качеством строительства. Получить кредит на ИЖС по льготной ставке - от 6,1% - могут молодые семьи с детьми. Программа действует до июля 2021 года. В декабре на получение таких кредитов было подано уже около 400 заявок. В дальнейшем предполагается распространить ипотеку на более широкий круг покупателей.

Модернизация ЖКХ

Фото: Пресс-служба департамента строительства города Москвы
Реновация создаст принципиально новую социальную инфраструктуру

Минстрой разработал программу "60 плюс" модернизации коммунальной инфраструктуры в городах, где она изношена более чем на 60%. Чтобы доказать эффективность вложения средств, ведомство осенью запустило в пяти городах пилотные проекты по обновлению коммунального хозяйства. Предполагается, что вложения должны окупиться в течение трех лет - за счет снижения потерь в сетях и уменьшения расходов на штрафы за нарушение экологии. Модернизация коммунальной инфраструктуры будет способствовать в том числе развитию жилищного строительства, так как позволит без проблем подключать к сетям новостройки.

Единый заказчик госстроек

Строительство по госзаказу будет курировать одна компания - "Единый заказчик в сфере строительства". В ведение Минстроя уже перешли отвечавшие за строительство учреждения, ранее относившиеся к Минспорту, Минобрнауки, Минкультуры и Минздраву. Следующим шагом станет собственно создание компании. Предполагается, что это повысит эффективность расходования бюджетных средств, так как строительством будут заниматься профильные специалисты. Вместе с тем рядом строек госзаказчик заниматься не будет, среди них - объекты транспортной инфраструктуры, обороны и безопасности, атомной энергетики и ряд других.

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