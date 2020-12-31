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31.12.2020 13:10
Рубрика: Общество

Ученый рассказал об опасности мнимых симптомов коронавируса

Текст: Михаил Русин
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Эпидемия COVID-19 привела к возникновению пандемии страха. Именно так этот коллективный эффект называет ученый-нейрофизиолог, кандидат биологических наук Юрий Корюкалов.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости
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Он рассказал kp.ru, что в наибольшей степени страх перед новой малоизвестной болезнью проявился весной, когда люди сами ставили себе связанный с коронавирусом диагноз даже при небольшом повышении температуры или после встречи с человеком, больным COVID-19.

При этом Юрий Корюкалов отмечает, что страх неблагоприятно воздействует на иммунитет. Он может влиять на состояние слизистой, сосудов и защитных систем организма, приводит к сужению и спазму сосудов, а также к повышению температуры из-за нервного напряжения. Может проявляться психосоматический эффект, когда, встретив больного, человек сразу ощущает повышение температуры и считает себя заразившимся, хотя инкубационный период коронавирусной инфекции составляет минимум три дня.

В том же случае, если действительно происходит заражение, страх подавляет защитные силы, и справляться с вирусом оказывается сложнее из-за того, что заболевший человек переживает, плохо спит и не может восстановить силы. Кроме того перенесшим коронавирус пациентам сложно избавиться от воспоминаний об испытанных однажды симптомах болезни.

- Если вы приняли на веру, что COVID-19 вызывает одышку, то будьте готовы испытывать ее после поездки в метро или посещения общественного места. Известны случаи, когда люди подхватывали банальные ОРВИ, простуды, сами ставили себе диагноз коронавирус и испытывали одышку, в то время как их сатурация (насыщение крови кислородом) оказывалась в норме! Получается, чем больше боишься, тем больший вред приносишь сам себе, - говорит Юрий Корюкалов.

Он отмечает, что даже люди, отрицающие опасность коронавируса, на самом деле тоже испытывают страх. Им проще не верить в проблему, чем признать ее. Но при этом они помогают распространению инфекции.

Нейрофизиолог посоветовал для избавления от панических настроений узнать больше реальных фактов о том, что вызывает страх. А если кажется, что человек заразился, лучше не накручивать себя, а сконцентрироваться на простых процедурах. Это может быть, например, промывание носа или полоскание горла.

Полезной для успокоения будет и дыхательная гимнастика. К тому же она помогает и переболевшим корронавирусом улучшить работу легких. Также нужно учиться расслаблять тело, например, с помощью теплой ванны и снимающих мышечные спазмы упражнений.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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