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31.12.2020 14:03
Рубрика: Общество

В 2020 году в космос запустили 114 ракет

Текст: Наталия Ячменникова
В уходящем году в различных странах стартовали 114 ракет-носителей, целью которых был вывод на околоземную орбиту полезной нагрузки различного назначения. Это на 12 пусков больше, чем годом ранее. Третий год подряд число космических стартов за год превысило отметку в сто запусков. Об этом сообщают "Новости космонавтики".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

По оценке экспертов, на первом месте по количеству пусков уверенно расположился Китай - 39 космических стартов. Это 34,21% от общемирового уровня. На втором месте благодаря пусковой активности компании SpaceX расположились США - 37 стартов (32,46%). На третьем месте Россия с 15 пусками (13,16%). Это в два раза меньше, чем планировал "Роскосмос" в начале года.

Фото: iStock
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Больше всего Россию "подвела" обанкротившаяся компания ObeWeb - вместо 12 запланированных стартов состоялось всего три. Впрочем, были и другие причины уменьшения количества запусков.

Четвертое-пятое место делят компании Arianespace и RocketLab. В их активе по семь стартов (по 6,14%).

Все прочие космические державы (Индия, Япония, Израиль и Иран) вместе запустили девять ракет (7,89%): четыре - японцы, по две - индийцы и иранцы, одну - израильтяне.

К сожалению, как подчеркивают аналитики, минувший год стал довольно "аварийным" - неудачей закончились 10 стартов (8,77% от общего числа пусков). Это самый высокий уровень космических неудач за последние пятьдесят лет.

Четыре ракеты разбились в Китае, три - в США, по одной неудаче случилось у иранцев, у европейского консорциума Arianespace и у компании RocketLab.

Общество Космос

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