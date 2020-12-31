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31.12.2020 10:39
Рубрика: Экономика

В Генпрокуратуре сформировали план проверок бизнеса на 2021 год

Текст: Иван Егоров

Прокурорам в этом году поступило 488 тысяч предложений от контролеров о включении проверок в сводный план, при этом каждое четвертое мероприятие по контролю отклонено. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Генпрокуратуре. Всего в следующем году, по данным надзорного ведомства, запланировано 360 тысяч проверок.

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Там подчеркнули, что сводный план проверок был сформирован в рамках поставленных президентом России задач о пресечении необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность и снижения давления на бизнес.

Как отметили в Генпрокуратуре, ежегодный сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год будет в ближайшее время размещен на официальном сайте ведомства.

В то же время, как напомнили "РГ" в надзорном ведомстве, на следующий год продолен мораторий на проверки малого бизнеса.

Экономика Бизнес Правительство Генпрокуратура

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