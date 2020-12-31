В Госдуме ответили на заявление Киева о нормандском формате

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пытается ввести в заблуждение окружающих своим заявлением о переговорах в нормандском формате. Такое мнение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Ранее Кулеба заявил, что взаимодействие сторон в рамках нормандского формата (Германия, Франция, Россия и Украина) на уровне глав внешнеполитических ведомств в настоящее время находится в состоянии "медикаментозного сна".

Бальбек считает, что такие заявления - это ухищрения, которые создают "пятно на репутации государства". "Выбора у Украины здесь нет: подписали - выполняйте", - подчеркнул он в комментарии RT.

Парламентарий напомнил, что Россия настаивает на полном выполнении нормандских соглашений. "А не так: "Мол, вы вот эти пункты уберите, а остальное мы, так и быть, выполним", - добавил он.

Бальбек призвал министра иностранных дел Украины честно признать, что Россия всегда открыта к диалогу.