В Греции прекращена приоритетная вакцинация госчиновников

Правительство Греции решило прекратить приоритетную вакцинацию государственных чиновников из-за негативной реакции части общества. Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства Аристотелия Пелони в эфире радиостанции "Параполитика".

Прививки были сделаны 66 госслужащим и чиновникам из 128 человек, которые должны были быть вакцинированы. "На этом список закрывается", - цитирует РИА Новости Пелони. Оставшиеся в списке люди будут привиты в соответствии с графиком, предоставленным для всего населения.

В Греции 27 декабря началась вакцинация от коронавируса. По национальному плану, первыми прививки начали получать медработники и постояльцы домов престарелых. По инициативе властей страны в числе первых прививки сделали лидеры политических партий и члены правительства, чтобы показать беспочвенность опасений по поводу вакцины. Однако в ряде СМИ появились сообщения, что госчиновники получают вакцину вместо медиков.

По данным на среду, в Греции были привиты более 1,7 тысячи человек, в числе которых 1,6 тысячи медработников и 68 политиков, начальников вооруженных сил, министров. До 20 января прививки сделают еще более 60 тысячам медиков.