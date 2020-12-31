В Японии из-за снегопадов отменили более 140 авиарейсов

На Японию снова обрушились снегопады, авиакомпаниям пришлось отменить143 внутренних рейса. В основном изменения в расписании касаются маршрутов между крупными городами Токио, Осака и северными префектурами. Скоростные поезда "синкансэн" также задерживаются в пути, пишет ТАСС со ссылкой на NHK.

Власти ограничили движение на одной из трасс на юго-западном острове Кюсю, где также выпал снег. Сильные осадки на севере Японии и на западе страны вызвал атмосферный фронт. Синоптики озвучили неутешительный прогноз - в ближайшие два дня погода не улучшится. Из-за очень холодного воздуха в небе над теплым Японским морем продолжится активный циклогенез. К утру 2 января снежный покров в отдельных регионах страны может достигнуть одного метра.