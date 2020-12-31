В Нью-Йорке объявили 14 марта днем памяти жертв COVID-19

Власти Нью-Йорка назначили 14 марта днем памяти жертв коронавирусной инфекции. Об этом объявил мэр Билл де Блазио. День выбран потому, что 14 марта 2020 года в городе скончался первый человек с диагнозом COVID-19.

Мэр призвал жителей Нью-Йорка помнить о 25 тысячах ушедших сограждан. Он назвал способы почтить их память - поддерживая их семьи, отдавая дань уважения тем, кто сделал все для спасения их жизней, а также трудясь на благо города, делая его лучше.

Только за последнюю неделю в Нью-Йорке подтверждены 26 120 случаев COVID-19, скончались 225 человек (данные на 31 декабря).