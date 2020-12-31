Как правильно вести себя в новогоднюю ночь, выяснили корреспонденты "РГ", изучив региональные законы о тишине.

Шумно веселиться на Новый год в Челябинской области можно 39 часов подряд, а в Липецкой — всего четыре. Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Четыре дня назад в Томской области депутаты облдумы наконец-то приняли закон о тишине. Работа над ним продолжалась пять лет. И в нем сразу прописали правила поведения в новогоднюю ночь. Шуметь можно! Петь, свистеть, пускать фейерверки... С 23.00 31 декабря до 4.00 1 января.

В Свердловской области в этом году тоже впервые для новогодних праздников узаконено особое исключение: праздничной ночью, выпади она хоть на будни, хоть на выходной, аж до 4 часов утра можно петь, танцевать, запускать петарды и от души громко веселиться. Но в следующие праздничные дни - никакой амнистии для шума. Есть новогодние оговорки в законах о тишине и в других регионах. Где-то их приняли сразу, где-то добавляли через несколько лет, понимая, что такая ночь - единственная в году и провести ее все хотят весело. А вот временные рамки законного безудержного веселья разные. От 39 часов подряд, как в Челябинской области до четырех часов - в Липецкой.

Но не всем так повезло. В Кабардино-Балкарии исключений для Нового года нет, закон о тишине работает с 22 до 6 утра. Нет его и в Красноярском крае, Иркутской области, Татарста, в Оренбурге, Мордовии, Самарской области, как и в Крыму. На полуострове нельзя шуметь в любую ночь с 22.00 до 8.00.

Во многих законах достаточно четко прописали, что именно запрещено делать в "часы тишины". Нельзя громко включать магнитофоны и приемники, усилители, телевизоры, запрещается петь под гитару или любой другой музыкальный инструмент, запускать салюты и фейерверки, использовать приемники и радиоаппаратуру в автомобилях или не вовремя отключать сигнализацию машин.

За нарушение полагаются административные штрафы. Они в регионах тоже разные: от 500 рублей до 5 тысяч для граждан. Компании заплатят в десять раз больше.

В некоторых регионах в этом году по новогодней ночи издавались особые распоряжения. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале недавно написал, что в регионе кафе и рестораны в новогоднюю ночь будут работать в прежнем режиме - до 00.00, без продления по времени. "Также приняли решение отменить все ночные праздничные гулянья и традиционные мероприятия на уличных площадях в муниципалитетах - с 25 декабря по 13 января", - добавил губернатор.

Правительство Калининградской области тоже приняло постановление, устанавливающее ряд ограничений в период новогодних праздников. С 25 декабря по 10 января запрещены новогодние торжества в учреждениях культуры, образовательных организациях и развлекательных центрах, уличные концерты и фестивали.

С 00.00 31 декабря 2020 года до 00.00 3 января 2021 года запрещено обслуживание посетителей в кафе и ресторанах. Общепит с 3 по 10 января сможет работать только с 6 до 21 часа. Предприятия общественного питания при гостиницах и отелях будут обслуживать своих постояльцев по графику.

Несмотря на все запреты, развлечения для туристов и жителей региона найдутся. Можно будет, к примеру, сходить в кино и музеи. С 25 декабря по 10 января музеи могут принимать индивидуальных посетителей и группы до 10 человек. Кинотеатрам разрешили работать при загрузке не более 50 процентов.

Сколько длится Новый год

Во Владимирской области в новогоднюю ночь разрешено шуметь с 22.00 31 декабря до 9.00 1 января. В Забайкалье - с 22.00 до 7.00.

В Удмуртии, Алтайском крае, Ярославской и Астраханской областях - с 22.00 до 6.00. В Пермском крае - с 23.00 до 7.00. В Оренбургской области - с 22.00 до 5.00.

С 22.00 31 декабря до 4.00 1 января широко гуляют в Кировской области. В Нижегородской области - с 22.00 до 3.00. В Ульяновской области - с 23.00 до 4.00. В новогоднюю ночь здесь разрешается слушать и играть громкую музыку, петь и кричать, запускать петарды и фейерверки. А вот сверлить стены и производить прочие ремонтные шумы запрещено.

В Ставрополье и Липецкой области новогодняя ночь начинается с 22.00 и заканчивается в 2.00. А дальше - тишина.

В Челябинской области можно шуметь с 8 часов утра 31 декабря и до 23 часов 1 января - 39 часов подряд! А в Пензенской области указаний по времени вообще нет, хотя на новогоднюю ночь запреты не распространяются. Гуляй, сколько выдержишь! В Саратовской области дано разрешение только на пиротехнику с 22.00 до 3.00.

Под знаком ковида

Олег Сухов, юрист:

- Гипотетически там, где нет исключения в законах о тишине по новогодней ночи, граждан можно привлекать к административной ответственности.

Но я не знаю ни одного случая, когда бы власти это делали. Однако новогодняя ночь 2021 года особая. Она пройдет под знаком коронавируса. А поскольку массовые гулянья, скопления людей и развлекательные мероприятия в кафе, клубах и ресторанах усиливают эпидемию, все это будет ограничено. Отменяются гулянья на городских елках.

Так что громкие звуки, шум и гам в новогоднюю ночь могут стать уже не нарушением тишины и покоя, а несоблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В этом случае не исключена вероятность появления у входа в ресторан, ночной бар или на пороге квартиры не только полиции, но и представителей Роспотребнадзора. И наказания будут жесткие и суровые.

Например, статья 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических норм (если оно привело к массовому заболеванию или создало угрозу наступления подобных последствий) грозит штрафом от 500 до 700 тысяч рублей. За нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов при угрозе распространения болезни виновные штрафуются на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.

Подготовил Георгий Панин