В РФПИ опровергли информацию об отказе Венгрии от вакцинации "Спутником V"

В РФПИ сообщили, что Венгрия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" и ожидает получения разрешения на ее использование на территории страны.

"К сожалению, сегодняшняя статья Рейтер о том, что Венгрия решила не заказывать вакцину V", является еще одним примером фейковых новостей в уважаемом СМИ", - сообщили "РГ" в РФПИ.

В Фонде уточнили, что Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и РФПИ готов полностью выполнить обязательства по поставкам всего объема "Спутника V", необходимого Венгрии в январе - марте 2021 года. "РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии", - уточнили в Фонде.

Кроме того, напомнили в Фонде, продолжается расширение сотрудничества в противодействии распространению коронавирусной инфекции и с другими странами. Так, РФПИ и Главное управление по закупкам и снабжению в сфере здравоохранения (Central de Abastecimiento y Suministros de Salud, CEASS) Боливии договорились о поставках в страну 2,6 млн доз "Спутника V".