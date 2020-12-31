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31.12.2020 20:05
Рубрика: Общество

В "Роскосмосе" создали Лунную программу

Текст: Александр Емельяненков
В новогоднем поздравлении экипажу МКС глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о формировании единой программы лунных исследований, ее уже созданную дирекцию он возглавит лично. Видеозапись предновогоднего общения с МКС размещена на YouTube-канале госкорпорации.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

По его словам, перед самым Новым годом принято "решение о создании специальной единой программы лунных исследований". И под это дело в "Роскосмосе" уже создана специальная дирекция.

Фото: iStock
Рогозин рассказал о планах "Роскосмоса" на 2021 год

"Я сам ее возглавил, чтобы контролировать все нюансы, все элементы лунной подготовки, - подчеркнул Рогозин. - Считаю, что это крайне важные, это новые, собственно говоря, задачи и перспективы и для нашей пилотируемой космонавтики".

В ближайших планах "Роскосмоса" последовательная отправка на Луну двух посадочных станций и одной орбитальной. Причем "Луна-25" должна отправиться с космодрома "Восточный" к спутнику Земли и прилуниться уже в 2021 году. Орбитальную "Луну-26" планируют запустить в 2024 году, еще одну посадочную, "Луну-27", - в 2025 году.

А уже затем, после 2028 года, когда должны начаться по плану испытания сверхтяжелой лунной ракеты, планируют высадку космонавтов на Луну. Весной нынешнего года Рогозин заявил, что в России уже начато производство первых модулей перспективной сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей". А еще ранее, на авиасалоне в Ле-Бурже в июне 2019 года, головной в "Роскосмосе" институт-разработчик ЦНИИмаш представил концепцию российской лунной исследовательской программы. Там, в частности, отмечалось, что первая высадка человека на естественный спутник Земли намечена на 2030 год. Космонавты проведут "эксперименты на поверхности, прикладные научные исследования". В этот период на поверхности также будут работать автоматические космические корабли.

После этого планируются регулярные миссии на Луну и развертывание постоянной лунной базы. Ее намереваются развернуть к 2035 году. А во время регулярных миссий на поверхность естественного спутника Земли будут доставлять и вводить в действие ретрансляторы, энергетические модули, роботизированные системы.

Досье "РГ"

Эскизный проект сверхтяжелой ракеты-носителя для полетов к Луне был одобрен в конце 2019 года. Она создается на основе блоков ракеты-носителя "Союз-5" и, по расчетам, должна иметь грузоподъемность 88 тонн, чтобы обеспечивать вывод пилотируемого транспортного и грузовых транспортных кораблей на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций. Начало летно-конструкторских испытаний (ЛТИ) намечено на 2028 год.

Рогозин: Полеты российских космонавтов на Crew Dragon пока не планируются

Одновременно с этим в России ведутся разработки с целью создания "космического буксира" с ядерной энерго-двигательной установкой и, как вариант, атомного энергетического модуля для обеспечения работы лунной базы. Как было отмечено в договоре на разработку аванпроекта такого аппарата, он, в частности, может быть использован "для поиска на Луне полезных ископаемых".

Общество Космос Освоение Луны

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