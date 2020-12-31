В Роспотребнадзоре призвали не совмещать алкоголь с лекарствами от COVID-19

Тем, кто принимает лекарства от коронавируса, не стоит употреблять алкоголь даже в Новый год. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Она подчеркнула, что прием лечебных препаратов несовместим с алкогольными напитками. По словам Поповой, это "абсолютная аксиома", поэтому рисковать, особенно в новогоднюю ночь, не стоит.

Ранее Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России неоднозначно стабильной и предупредила, что многое будет зависеть от того, как россияне проведут новогодние праздники. Глава Роспотребнадзора посоветовала не устраивать большие застолья с людьми, с которыми давно не виделись, лучше провести новогодние праздники на свежем воздухе, заниматься спортом.