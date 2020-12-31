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Рубрика: В мире

В Сербии одобрили первую партию "Спутника V" в объеме 2,4 тысячи доз

Текст: Ирина Невинная

Представитель фармрегулятора Павле Делич объявил 31 декабря, что Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на употребление российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регулятора Павле Делича.

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Делич заявил агентству Tanjug, что вакцина соответствует всем предусмотренным законом требованиям и подзаконным актам, что подтверждает ее эффективность, безопасность и соответствие "высоким стандартам". Он также отметил, что вакцина "Спутник V" в Сербии "прошла все необходимые проверки, которые были проведены в соответствии с законом".

Агентство по медикаментам выдало официальное разрешение на ввоз первой партии российской вакцины "Спутник V" в объеме 2,4 тысяч доз, которая уже поступила в Институт вирусологии "Торлак" в Белграде. Первые пробные 20 доз российской вакцины прибыли в Сербию 4 декабря. В течение 20 дней российская вакцина проходила проверку и была признана качественной и эффективной.

В Сербии также началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer, разработанной совместно с немецким стартапом BioNTech. Ранее президент Сербии Александар Вучич сообщил, что страна заплатила Евросоюзу 2 миллиона евро за разработку вакцины, а затем еще 4,87 миллиона евро по программе COVAX (международная программа обеспечения вакцинами против COVID-19) , при этом Сербия пока получила только половину от заказанного объема вакцины.

В мире Европа Сербия Вакцинация от коронавируса

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