В Великобритании зафиксировали 55,9 тысячи случаев COVID-19 за сутки

В Великобритании зафиксировали рекордное число зараженных коронавирусом за сутки. Оно составило почти 55,9 тысячи случаев, согласно данным минздрава королевства, опубликованным на сайте правительства.

До этого трое суток подряд держалась отметка 50 тыс. случаев заражения в день.

За последние 24 часа количество смертей среди инфицированных составило 964 (днем ранее оно равнялось 981, когда был отмечен крупнейший суточный прирост смертей с 24 апреля).

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 484 941 человека, смертельный исход у 73 331 заболевшего.