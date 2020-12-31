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31.12.2020 23:46
Рубрика: Общество

Вакцину от COVID-19 Pfizer/BioNTech внесли в список рекомендуемых ВОЗ

Текст: Ирина Невинная

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Comirnaty, разработанную американской компанией Pfizer в партнерстве с немецкой стартап-компанией BioNTech, в список препаратов для экстренного использования, сообщается на сайте организации.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Это означает, что ВОЗ рекомендует применять вакцину для защиты населения во время пандемии. При этом решение о применении того или иного препарата каждое государство решает самостоятельно.

Comirnaty стала первой вакциной, внесенной в перечень ВОЗ с начала вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2.

"Всемирная организация здравоохранения сегодня внесла вакцину Comirnaty против COVID-19 в список для экстренного использования, что сделало вакцину Pfizer/BioNTech первой, получившей экстренное подтверждение от ВОЗ с момента начала вспышки год назад", - говорится в сообщении ВОЗ.

"Специалисты по нормативным правовым вопросам со всего мира рассмотрели данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer / BioNTech против COVID-19. Они обнаружили, что вакцина отвечает обязательным критериям безопасности и эффективности и что преимущества ее использования для борьбы с заболеванием компенсируют потенциальные риски", - отметили в ВОЗ.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В организации также заявили, что "справедливый глобальный доступ к вакцинам имеет решающее значение для борьбы с пандемией".

При этом ранее в четверг генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус написал в своем микроблоге в Twitter, что помимо вакцинопрофилактики для борьбы с эпидемией важны и меры по укреплению общественного здравоохранения. "Прежде всего, мы должны увеличить инвестиции в общественное здравоохранение, от финансирования доступа к вакцинам против COVID-19 для всех, до повышения уровня подготовки наших систем", - подчеркнул глава ВОЗ.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса

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