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31.12.2020 13:45
Рубрика: В мире

VI Азиатские пляжные Игры вновь перенесены

Текст: Николай Долгополов

В Играх, которые должны были пройти в китайском городе Санья с 28 ноября по 6 декабря, 2000 спортсменов из 40 стран Азии собирались разыграть медали в 19 видах спорта. Событие - важное для континента и для курортного города на южном побережье острова Хайнань.

Фото: REUTERS/Kim Kyung-hoon
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Из-за пандемии организаторы и Олимпийский Совет Азии (ОСА) перенесли комплексное соревнование на 2 - 10 апреля 2021 года.

Однако эпидемиологическая обстановка заставила вновь перенести сроки Игр. Решение об этом, как сообщается в заявлении ОСА, было принято единогласно.

Новые сроки пока не определены. Подвергать риску здоровье спортсменов и болельщиков никто не собирается.

Это решение заставляет о многом задуматься. В первую очередь о летних Олимпийских играх в Токио, открытие которых запланировано на 24 июля 2021 года. Ведь и в Японии количество инфицированных коронавирусом, в том числе и его новым штаммом, занесенным из Великобритании, увеличилось.

Напомним, что Зимняя Олимпиада должна торжественно открыться 4 февраля 2022 года в Пекине.

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