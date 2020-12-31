Новости

Кириенко: Уходящий год стал для школьников годом "Большой перемены" 31.12.2020
Вакцину от COVID-19 Pfizer/BioNTech внесли в список рекомендуемых ВОЗ 31.12.2020
Российские синхронистки представили новогодний номер под Little Big 31.12.2020
Макрон: Любой француз сможет пройти вакцинацию от коронавируса в 2021 году 31.12.2020
В Сербии одобрили первую партию "Спутника V" в объеме 2,4 тысячи доз 31.12.2020
Патриарх Кирилл призвал быть благодарным за радости и скорби уходящего года 31.12.2020
В США республиканцы вновь заблокировали голосование по прямым выплатам 31.12.2020
В Нью-Йорке объявили 14 марта днем памяти жертв COVID-19 31.12.2020
Рогозин объяснил причины появления трещины на МКС 31.12.2020
Сербский фармрегулятор выдал разрешение на применение российской вакцины 31.12.2020
В Бразилии обнаружили два случая заражения новым штаммом COVID-19 31.12.2020
В Великобритании зафиксировали 55,9 тысячи случаев COVID-19 за сутки 31.12.2020
Фонд кино поддержит кинотеатры и киностудии, пострадавшие из-за пандемии 31.12.2020
Видео: Главные события 2020-го года за 2,5 минуты 31.12.2020
Новый кабмин Йемена собрался на заседание, несмотря на теракт 31.12.2020
Большинство пассажиров смогли улететь из аэропортов Москвы 31.12.2020
Рогозин: Собран макет космического корабля "Орел" для статических испытаний 31.12.2020
Кавани дисквалифицирован на три матча и оштрафован за расизм 31.12.2020
От Зеленского потребовали обеспечить украинцев вакциной "Спутник V" 31.12.2020
МЭР: Меры кабмина по ограничению роста цен показали эффективность 31.12.2020
Росстат: Инфляция в декабре составила 0,8% 31.12.2020
Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом 31.12.2020
Путин и Мишустин поздравили Патриарха с праздниками 31.12.2020
В МИД Беларуси озвучили концепцию председательства страны в СНГ 31.12.2020
Матвиенко: Главное достояние России - это люди, любящие свое Отечество 31.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
31.12.2020 23:48
Рубрика: Власть

Путин: Россия прошла 2020 год с достоинством

Россия прошла год с достоинством, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к гражданам. Он отметил, что в начале уходящего года все мечтали о добрых переменах и никто не мог представить, через какие испытания придется пройти.

Глава государства подчеркнул, что новый опасный вирус перевернул привычный образ жизни, заставил пересмотреть планы, но испытания неизбежны - они побуждают "более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное". А это дар человеческой жизни, семья, дети, друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел, считает он.

По мнению президента, очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь сплоченность, - это основа общих успехов в будущем.

Путин убежден, что вместе удастся все преодолеть, восстановить нормальную жизнь и с новой энергией продолжить решать задачи, стоящие в третьем десятилетии ХХI века.

Всем россиянам глава государства пожелал крепкого здоровья, веры, надежды и любви, а также счастья. Отдельно он обратился к тем, кто встречает Новый год не за праздничным столом, а в больницах, пожелав одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее.

Власть Работа власти Президент РГ-Видео Новый год

Главное сегодня

В Сербии одобрили первую партию "Спутника V" в объеме 2,4 тысячи доз
Путин освободил Гриня от должности заместителя генпрокурора РФ
В РФПИ опровергли информацию об отказе Венгрии от вакцинации "Спутником V"
В России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса
В Госдуме ответили на заявление Киева о нормандском формате
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Путин обсудил с Мишустиным новые виды транспорта и маршруты. Главное