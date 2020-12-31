Россия прошла год с достоинством, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к гражданам. Он отметил, что в начале уходящего года все мечтали о добрых переменах и никто не мог представить, через какие испытания придется пройти.

Глава государства подчеркнул, что новый опасный вирус перевернул привычный образ жизни, заставил пересмотреть планы, но испытания неизбежны - они побуждают "более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное". А это дар человеческой жизни, семья, дети, друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел, считает он.

По мнению президента, очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь сплоченность, - это основа общих успехов в будущем.

Путин убежден, что вместе удастся все преодолеть, восстановить нормальную жизнь и с новой энергией продолжить решать задачи, стоящие в третьем десятилетии ХХI века.

Всем россиянам глава государства пожелал крепкого здоровья, веры, надежды и любви, а также счастья. Отдельно он обратился к тем, кто встречает Новый год не за праздничным столом, а в больницах, пожелав одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее.