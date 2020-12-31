Власти Италии заявили, что вакцинация от СOVID-19 будет добровольной

В этом году руководство Италии не стало распространяться о том, где и с кем они будут отмечать зимние праздники, ограничившись лишь яркими предновогодними заявлениями.

Так, в рамках традиционной пресс-конференции, приуроченной к концу уходящего года, премьер Джузеппе Конте громогласно заявил о своем намерении вакцинироваться от COVID-19.

"Я бы незамедлительно сделал бы прививку, но буду ждать свою очередь", - подчеркнул Конте, по его словам, которого первые результаты прививочной кампании в стране будут видны в апреле, когда будет вакцинировано от 10 до 15 млн итальянцев. Премьер также заверил журналистов, что, вопреки опасениям, на Апеннинах вакцинация не будет обязательной.

Между тем, президент Италии Серджо Маттарелла, который является для итальянцев безусловным авторитетом, подвел итоги непростого года в свойственном ему философском ключе.

"Уходящий год, отмеченный глубокой и драматической пандемией, требует от всех нас серьезных размышлений. Распространение Covid-19 показало, что проблемы не могут быть локализованы в одном уголке мира и, следовательно, затрагивают всех нас, они требуют, чтобы мы не замыкались на себе, не отворачивали свой взор", - отметил Маттарелла, выразив надежду, что "появившаяся на горизонте вакцина" позволит преодолеть существующие трудности и даст возможность людям вновь общаться напрямую.