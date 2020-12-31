Врач объяснила, чем опасна любовь к чаю и как быстро его надо выпивать

Чайный кофеин способен усиливать некоторые виды головной боли, привести к бессоннице и спровоцировать расстройство работы кишечника. Это стоит иметь в виду любителям выпивать по нескольку кружек чая в день.

Об этом в интервью KP.Ru рассказала гастроэнтеролог Ольга Аришева.

"Важно не оставлять любой вид чая долго настаиваться, нужно выпить его в течение 30 минут после заваривания", - предупредила врач.

По словам специалиста, купить хороший кофе легче, чем хороший чай. Последний должен быть чистым без чайной пыли и веточек. Листья должны быть скручены и сохранять цельность, иметь естественный запах без яркой "химозности".

Ранее медики из Американского онкологического общества выяснили, что ежедневное употребление горячего чая, температура которого выше 60 градусов, на 90% повышает риск развития рака пищевода.

Сообщается, что выводы были сделаны на основе исследования с участием 50 тысяч добровольцев в возрасте от 40 до 75 лет. Наблюдение длилось в течение десяти лет - за это время онкологию диагностировали у 317 людей.