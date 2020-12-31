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31.12.2020 07:52
Рубрика: Общество

Врач предупредил о серьезных последствиях легкой формы коронавируса

Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Японский врач Коити Хирахата, который наблюдает за теми, кто перенес коронавирус в легкой форме, заявил, что последствия COVID-19 иногда намного страшнее самого заболевания. И это не пустые слова. Более трети его пациентов пришлось госпитализировать.

Фото: iStock
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Специалист назвал и другие цифры - женщин, среди тех, кто оказывается на больничной койке, в полтора раза больше, чем мужчин. Кроме того, тяжелые последствия наблюдаются в основном у сорокалетних (123 человека), тридцатилетних (91 человек) и двадцатилетних (65 человек). "То есть подавляющее большинство (80 процентов) - это молодые люди до 40 лет, у которых COVID-19 протекал в легкой форме", - цитирует РИА Новости врача.

Коити Хирахата перечислил и симптомы, на которые чаще всего жалуются его пациенты. Самый распространенный - слабость, от нее страдают 97,1%. Второй - подавленность, депрессивное состояние - 86,8%. Третий - так называемый "туман в голове", когда человек не может сконцентрироваться, сформулировать мысль, жалуется на плохую память. Таких 83%. Другие часто встречающиеся симптомы - боли во всем теле, трудности при дыхании, бессонница, отсутствие аппетита, выпадение волос. Эти симптомы могут со временем исчезнуть, но в отдельных случаях беспокоить человека годами.

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