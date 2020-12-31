Всебелорусское народное собрание не будет менять конституционные нормы

Всебелорусское народное собрание (ВНС) не будет менять конституционные нормы страны. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно. Но обсудим все вопросы, которые на диалоговых площадках обсудили, которые всплыли и стоят перед белорусским народом", - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

По словам президента, вопрос о превращении ВНС в конституционный орган пока не решен. "Это в конституции будет в проекте прописано и на референдуме вы будете решать. Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали. Никто! Собрание должно очертить ориентиры на пятилетку", - отметил глава государства.

Ранее Лукашенко подписал указ о созыве ВНС 11-12 февраля 2021 года в Минске. Делегаты уже начали выдвигаться. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2700 человек. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.