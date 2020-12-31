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31.12.2020 14:51
Рубрика: В мире

Всебелорусское народное собрание не будет менять конституционные нормы

Текст: Диана Ковалева

Всебелорусское народное собрание (ВНС) не будет менять конституционные нормы страны. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото: president.gov.by
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"Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно. Но обсудим все вопросы, которые на диалоговых площадках обсудили, которые всплыли и стоят перед белорусским народом", - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

По словам президента, вопрос о превращении ВНС в конституционный орган пока не решен. "Это в конституции будет в проекте прописано и на референдуме вы будете решать. Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали. Никто! Собрание должно очертить ориентиры на пятилетку", - отметил глава государства.

Ранее Лукашенко подписал указ о созыве ВНС 11-12 февраля 2021 года в Минске. Делегаты уже начали выдвигаться. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2700 человек. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

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