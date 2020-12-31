В России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 15% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1 Москва 6566
- 2 Санкт-Петербург 3758
- 3 Московская область 1487
- 4 Нижегородская область 501
- 5 Свердловская область 394
- 6 Псковская область 392
- 7 Ростовская область 387
- 8 Воронежская область 379
- 9 Республика Карелия 366
- 10 Архангельская область 359
- 11 Вологодская область 354
- 12 Хабаровский край 341
- 13 Республика Крым 333
- 14 Пермский край 331
- 15 Красноярский край 321
- 16 Челябинская область 305
- 17 Самарская область 304
- 18 Ульяновская область 278
- 19 Волгоградская область 275
- 20 Саратовская область 270
- 21 Республика Коми 265
- 22 Мурманская область 261
- 23 Иркутская область 260
- 24 Омская область 254
- 25 Ставропольский край 244
- 26 Забайкальский край 243
- 27 Кировская область 239
- 28 Приморский край 239
- 29 Тверская область 236
- 30 Калининградская область 225
- 31 Ленинградская область 225
- 32 Ханты-Мансийский автономный округ 223
- 33 Удмуртская Республика 219
- 34 Новгородская область 213
- 35 Алтайский край 213
- 36 Тульская область 210
- 37 Брянская область 201
- 38 Пензенская область 199
- 39 Краснодарский край 194
- 40 Республика Бурятия 189
- 41 Ивановская область 189
- 42 Ярославская область 187
- 43 Белгородская область 186
- 44 Курская область 185
- 45 Томская область 181
- 46 Оренбургская область 181
- 47 Республика Саха (Якутия) 179
- 48 Орловская область 178
- 49 Астраханская область 175
- 50 Владимирская область 175
- 51 Калужская область 169
- 52 Ямало-Ненецкий автономный округ 168
- 53 Республика Башкортостан 167
- 54 Смоленская область 162
- 55 Липецкая область 161
- 56 Тюменская область 160
- 57 Тамбовская область 158
- 58 Республика Дагестан 158
- 59 Новосибирская область 149
- 60 Сахалинская область 143
- 61 Республика Хакасия 142
- 62 Кемеровская область 142
- 63 Рязанская область 139
- 64 Амурская область 131
- 65 Чеченская Республика 117
- 66 Республика Чувашия 112
- 67 Курганская область 107
- 68 Кабардино-Балкарская Республика 102
- 69 Костромская область 100
- 70 Республика Татарстан 95
- 71 Республика Калмыкия 94
- 72 Республика Мордовия 89
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 88
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 86
- 75 Севастополь 85
- 76 Республика Ингушетия 85
- 77 Республика Адыгея 80
- 78 Камчатский край 75
- 79 Республика Алтай 69
- 80 Республика Марий Эл 50
- 81 Магаданская область 39
- 82 Республика Тыва 33
- 83 Еврейская автономная область 16
- 84 Ненецкий автономный округ 4
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 159 297 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Республика Тыва 0,2%
- Еврейская автономная область 0,4%
- Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область 0,5%
За последние сутки подтверждено 593 смерти:
- Санкт-Петербург 84
- Москва 73
- Воронежская область 28
- Ростовская область 28
- Красноярский край 21
- Московская область 18
- Свердловская область 18
- Краснодарский край 15
- Нижегородская область 14
- Самарская область 14
- Ленинградская область 12
- Тульская область 11
- Республика Чувашия 11
- Пермский край 10
- Владимирская область 9
- Вологодская область 9
- Республика Крым 9
- Новосибирская область 9
- Ивановская область 8
- Липецкая область 8
- Омская область 8
- Республика Саха (Якутия) 8
- Республика Коми 7
- Республика Дагестан 7
- Ставропольский край 7
- Алтайский край 7
- Белгородская область 6
- Саратовская область 6
- Ульяновская область 6
- Республика Хакасия 6
- Курская область 5
- Ярославская область 5
- Волгоградская область 5
- Севастополь 5
- Челябинская область 5
- Республика Бурятия 5
- Калининградская область 4
- Мурманская область 4
- Астраханская область 4
- Республика Башкортостан 4
- Удмуртская Республика 4
- Оренбургская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Калужская область 3
- Рязанская область 3
- Тверская область 3
- Республика Адыгея 3
- Республика Мордовия 3
- Республика Татарстан 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Алтай 3
- Томская область 3
- Приморский край 3
- Костромская область 2
- Орловская область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Ингушетия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Пензенская область 2
- Иркутская область 2
- Кемеровская область 2
- Архангельская область 1
- Псковская область 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Забайкальский край 1
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 57 019 человек
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 922 человека:
- Москва 6076
- Санкт-Петербург 3573
- Московская область 1502
- Республика Крым 566
- Красноярский край 496
- Ростовская область 464
- Республика Карелия 455
- Нижегородская область 420
- Республика Коми 411
- Свердловская область 400
- Пермский край 397
- Архангельская область 386
- Смоленская область 373
- Алтайский край 370
- Ставропольский край 354
- Воронежская область 352
- Калининградская область 352
- Забайкальский край 351
- Вологодская область 350
- Хабаровский край 343
- Самарская область 318
- Мурманская область 293
- Кировская область 291
- Брянская область 290
- Приморский край 290
- Ленинградская область 286
- Псковская область 285
- Ульяновская область 285
- Иркутская область 281
- Волгоградская область 267
- Ивановская область 266
- Омская область 258
- Саратовская область 256
- Сахалинская область 247
- Тверская область 242
- Ямало-Ненецкий автономный округ 241
- Новосибирская область 238
- Ханты-Мансийский автономный округ 219
- Томская область 217
- Удмуртская Республика 213
- Белгородская область 207
- Республика Башкортостан 204
- Тульская область 198
- Республика Бурятия 198
- Республика Саха (Якутия) 195
- Курская область 189
- Орловская область 189
- Ярославская область 188
- Новгородская область 177
- Оренбургская область 175
- Калужская область 174
- Тамбовская область 173
- Республика Хакасия 173
- Владимирская область 171
- Тюменская область 169
- Кемеровская область 164
- Республика Дагестан 150
- Амурская область 148
- Рязанская область 146
- Краснодарский край 140
- Пензенская область 139
- Костромская область 134
- Республика Адыгея 134
- Кабардино-Балкарская Республика 128
- Липецкая область 127
- Чеченская Республика 123
- Карачаево-Черкесская Республика 116
- Еврейская автономная область 110
- Республика Калмыкия 109
- Республика Чувашия 108
- Республика Ингушетия 103
- Курганская область 103
- Севастополь 99
- Астраханская область 92
- Республика Мордовия 86
- Республика Северная Осетия - Алания 79
- Камчатский край 75
- Республика Тыва 62
- Республика Марий Эл 48
- Республика Алтай 45
- Магаданская область 40
- Челябинская область 30
- Республика Татарстан 21
- Чукотский автономный округ 5
- Ненецкий автономный округ 4
За весь период в России выписано по выздоровлении 2 554 340 человек