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31.12.2020 11:00
Рубрика: Общество

В России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 15% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

  • 1 Москва 6566
  • 2 Санкт-Петербург 3758
  • 3 Московская область 1487
  • 4 Нижегородская область 501
  • 5 Свердловская область 394
  • 6 Псковская область 392
  • 7 Ростовская область 387
  • 8 Воронежская область 379
  • 9 Республика Карелия 366
  • 10 Архангельская область 359
  • 11 Вологодская область 354
  • 12 Хабаровский край 341
  • 13 Республика Крым 333
  • 14 Пермский край 331
  • 15 Красноярский край 321
  • 16 Челябинская область 305
  • 17 Самарская область 304
  • 18 Ульяновская область 278
  • 19 Волгоградская область 275
  • 20 Саратовская область 270
  • 21 Республика Коми 265
  • 22 Мурманская область 261
  • 23 Иркутская область 260
  • 24 Омская область 254
  • 25 Ставропольский край 244
  • 26 Забайкальский край 243
  • 27 Кировская область 239
  • 28 Приморский край 239
  • 29 Тверская область 236
  • 30 Калининградская область 225
  • 31 Ленинградская область 225
  • 32 Ханты-Мансийский автономный округ 223
  • 33 Удмуртская Республика 219
  • 34 Новгородская область 213
  • 35 Алтайский край 213
  • 36 Тульская область 210
  • 37 Брянская область 201
  • 38 Пензенская область 199
  • 39 Краснодарский край 194
  • 40 Республика Бурятия 189
  • 41 Ивановская область 189
  • 42 Ярославская область 187
  • 43 Белгородская область 186
  • 44 Курская область 185
  • 45 Томская область 181
  • 46 Оренбургская область 181
  • 47 Республика Саха (Якутия) 179
  • 48 Орловская область 178
  • 49 Астраханская область 175
  • 50 Владимирская область 175
  • 51 Калужская область 169
  • 52 Ямало-Ненецкий автономный округ 168
  • 53 Республика Башкортостан 167
  • 54 Смоленская область 162
  • 55 Липецкая область 161
  • 56 Тюменская область 160
  • 57 Тамбовская область 158
  • 58 Республика Дагестан 158
  • 59 Новосибирская область 149
  • 60 Сахалинская область 143
  • 61 Республика Хакасия 142
  • 62 Кемеровская область 142
  • 63 Рязанская область 139
  • 64 Амурская область 131
  • 65 Чеченская Республика 117
  • 66 Республика Чувашия 112
  • 67 Курганская область 107
  • 68 Кабардино-Балкарская Республика 102
  • 69 Костромская область 100
  • 70 Республика Татарстан 95
  • 71 Республика Калмыкия 94
  • 72 Республика Мордовия 89
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 88
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 86
  • 75 Севастополь 85
  • 76 Республика Ингушетия 85
  • 77 Республика Адыгея 80
  • 78 Камчатский край 75
  • 79 Республика Алтай 69
  • 80 Республика Марий Эл 50
  • 81 Магаданская область 39
  • 82 Республика Тыва 33
  • 83 Еврейская автономная область 16
  • 84 Ненецкий автономный округ 4
  • 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 159 297 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • Республика Тыва 0,2%
  • Еврейская автономная область 0,4%
  • Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область 0,5%

За последние сутки подтверждено 593 смерти:

  • Санкт-Петербург 84
  • Москва 73
  • Воронежская область 28
  • Ростовская область 28
  • Красноярский край 21
  • Московская область 18
  • Свердловская область 18
  • Краснодарский край 15
  • Нижегородская область 14
  • Самарская область 14
  • Ленинградская область 12
  • Тульская область 11
  • Республика Чувашия 11
  • Пермский край 10
  • Владимирская область 9
  • Вологодская область 9
  • Республика Крым 9
  • Новосибирская область 9
  • Ивановская область 8
  • Липецкая область 8
  • Омская область 8
  • Республика Саха (Якутия) 8
  • Республика Коми 7
  • Республика Дагестан 7
  • Ставропольский край 7
  • Алтайский край 7
  • Белгородская область 6
  • Саратовская область 6
  • Ульяновская область 6
  • Республика Хакасия 6
  • Курская область 5
  • Ярославская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Севастополь 5
  • Челябинская область 5
  • Республика Бурятия 5
  • Калининградская область 4
  • Мурманская область 4
  • Астраханская область 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Оренбургская область 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Калужская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Республика Мордовия 3
  • Республика Татарстан 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Республика Алтай 3
  • Томская область 3
  • Приморский край 3
  • Костромская область 2
  • Орловская область 2
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Пензенская область 2
  • Иркутская область 2
  • Кемеровская область 2
  • Архангельская область 1
  • Псковская область 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Забайкальский край 1
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 1
  • Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 57 019 человек


За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 922 человека:

  • Москва 6076
  • Санкт-Петербург 3573
  • Московская область 1502
  • Республика Крым 566
  • Красноярский край 496
  • Ростовская область 464
  • Республика Карелия 455
  • Нижегородская область 420
  • Республика Коми 411
  • Свердловская область 400
  • Пермский край 397
  • Архангельская область 386
  • Смоленская область 373
  • Алтайский край 370
  • Ставропольский край 354
  • Воронежская область 352
  • Калининградская область 352
  • Забайкальский край 351
  • Вологодская область 350
  • Хабаровский край 343
  • Самарская область 318
  • Мурманская область 293
  • Кировская область 291
  • Брянская область 290
  • Приморский край 290
  • Ленинградская область 286
  • Псковская область 285
  • Ульяновская область 285
  • Иркутская область 281
  • Волгоградская область 267
  • Ивановская область 266
  • Омская область 258
  • Саратовская область 256
  • Сахалинская область 247
  • Тверская область 242
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 241
  • Новосибирская область 238
  • Ханты-Мансийский автономный округ 219
  • Томская область 217
  • Удмуртская Республика 213
  • Белгородская область 207
  • Республика Башкортостан 204
  • Тульская область 198
  • Республика Бурятия 198
  • Республика Саха (Якутия) 195
  • Курская область 189
  • Орловская область 189
  • Ярославская область 188
  • Новгородская область 177
  • Оренбургская область 175
  • Калужская область 174
  • Тамбовская область 173
  • Республика Хакасия 173
  • Владимирская область 171
  • Тюменская область 169
  • Кемеровская область 164
  • Республика Дагестан 150
  • Амурская область 148
  • Рязанская область 146
  • Краснодарский край 140
  • Пензенская область 139
  • Костромская область 134
  • Республика Адыгея 134
  • Кабардино-Балкарская Республика 128
  • Липецкая область 127
  • Чеченская Республика 123
  • Карачаево-Черкесская Республика 116
  • Еврейская автономная область 110
  • Республика Калмыкия 109
  • Республика Чувашия 108
  • Республика Ингушетия 103
  • Курганская область 103
  • Севастополь 99
  • Астраханская область 92
  • Республика Мордовия 86
  • Республика Северная Осетия - Алания 79
  • Камчатский край 75
  • Республика Тыва 62
  • Республика Марий Эл 48
  • Республика Алтай 45
  • Магаданская область 40
  • Челябинская область 30
  • Республика Татарстан 21
  • Чукотский автономный округ 5
  • Ненецкий автономный округ 4
За весь период в России выписано по выздоровлении 2 554 340 человек
Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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