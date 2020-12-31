В России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 15% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам: 1 Москва 6566

2 Санкт-Петербург 3758

3 Московская область 1487

4 Нижегородская область 501

5 Свердловская область 394

6 Псковская область 392

7 Ростовская область 387

8 Воронежская область 379

9 Республика Карелия 366

10 Архангельская область 359

11 Вологодская область 354

12 Хабаровский край 341

13 Республика Крым 333

14 Пермский край 331

15 Красноярский край 321

16 Челябинская область 305

17 Самарская область 304

18 Ульяновская область 278

19 Волгоградская область 275

20 Саратовская область 270

21 Республика Коми 265

22 Мурманская область 261

23 Иркутская область 260

24 Омская область 254

25 Ставропольский край 244

26 Забайкальский край 243

27 Кировская область 239

28 Приморский край 239

29 Тверская область 236

30 Калининградская область 225

31 Ленинградская область 225

32 Ханты-Мансийский автономный округ 223

33 Удмуртская Республика 219

34 Новгородская область 213

35 Алтайский край 213

36 Тульская область 210

37 Брянская область 201

38 Пензенская область 199

39 Краснодарский край 194

40 Республика Бурятия 189

41 Ивановская область 189

42 Ярославская область 187

43 Белгородская область 186

44 Курская область 185

45 Томская область 181

46 Оренбургская область 181

47 Республика Саха (Якутия) 179

48 Орловская область 178

49 Астраханская область 175

50 Владимирская область 175

51 Калужская область 169

52 Ямало-Ненецкий автономный округ 168

53 Республика Башкортостан 167

54 Смоленская область 162

55 Липецкая область 161

56 Тюменская область 160

57 Тамбовская область 158

58 Республика Дагестан 158

59 Новосибирская область 149

60 Сахалинская область 143

61 Республика Хакасия 142

62 Кемеровская область 142

63 Рязанская область 139

64 Амурская область 131

65 Чеченская Республика 117

66 Республика Чувашия 112

67 Курганская область 107

68 Кабардино-Балкарская Республика 102

69 Костромская область 100

70 Республика Татарстан 95

71 Республика Калмыкия 94

72 Республика Мордовия 89

73 Карачаево-Черкесская Республика 88

74 Республика Северная Осетия-Алания 86

75 Севастополь 85

76 Республика Ингушетия 85

77 Республика Адыгея 80

78 Камчатский край 75

79 Республика Алтай 69

80 Республика Марий Эл 50

81 Магаданская область 39

82 Республика Тыва 33

83 Еврейская автономная область 16

84 Ненецкий автономный округ 4

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 159 297 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Тыва 0,2%

Еврейская автономная область 0,4%

Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область 0,5% За последние сутки подтверждено 593 смерти: Санкт-Петербург 84

Москва 73

Воронежская область 28

Ростовская область 28

Красноярский край 21

Московская область 18

Свердловская область 18

Краснодарский край 15

Нижегородская область 14

Самарская область 14

Ленинградская область 12

Тульская область 11

Республика Чувашия 11

Пермский край 10

Владимирская область 9

Вологодская область 9

Республика Крым 9

Новосибирская область 9

Ивановская область 8

Липецкая область 8

Омская область 8

Республика Саха (Якутия) 8

Республика Коми 7

Республика Дагестан 7

Ставропольский край 7

Алтайский край 7

Белгородская область 6

Саратовская область 6

Ульяновская область 6

Республика Хакасия 6

Курская область 5

Ярославская область 5

Волгоградская область 5

Севастополь 5

Челябинская область 5

Республика Бурятия 5

Калининградская область 4

Мурманская область 4

Астраханская область 4

Республика Башкортостан 4

Удмуртская Республика 4

Оренбургская область 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Калужская область 3

Рязанская область 3

Тверская область 3

Республика Адыгея 3

Республика Мордовия 3

Республика Татарстан 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Республика Алтай 3

Томская область 3

Приморский край 3

Костромская область 2

Орловская область 2

Смоленская область 2

Тамбовская область 2

Республика Карелия 2

Республика Ингушетия 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Пензенская область 2

Иркутская область 2

Кемеровская область 2

Архангельская область 1

Псковская область 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Забайкальский край 1

Магаданская область 1

Хабаровский край 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 57 019 человек

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 922 человека: Москва 6076

Санкт-Петербург 3573

Московская область 1502

Республика Крым 566

Красноярский край 496

Ростовская область 464

Республика Карелия 455

Нижегородская область 420

Республика Коми 411

Свердловская область 400

Пермский край 397

Архангельская область 386

Смоленская область 373

Алтайский край 370

Ставропольский край 354

Воронежская область 352

Калининградская область 352

Забайкальский край 351

Вологодская область 350

Хабаровский край 343

Самарская область 318

Мурманская область 293

Кировская область 291

Брянская область 290

Приморский край 290

Ленинградская область 286

Псковская область 285

Ульяновская область 285

Иркутская область 281

Волгоградская область 267

Ивановская область 266

Омская область 258

Саратовская область 256

Сахалинская область 247

Тверская область 242

Ямало-Ненецкий автономный округ 241

Новосибирская область 238

Ханты-Мансийский автономный округ 219

Томская область 217

Удмуртская Республика 213

Белгородская область 207

Республика Башкортостан 204

Тульская область 198

Республика Бурятия 198

Республика Саха (Якутия) 195

Курская область 189

Орловская область 189

Ярославская область 188

Новгородская область 177

Оренбургская область 175

Калужская область 174

Тамбовская область 173

Республика Хакасия 173

Владимирская область 171

Тюменская область 169

Кемеровская область 164

Республика Дагестан 150

Амурская область 148

Рязанская область 146

Краснодарский край 140

Пензенская область 139

Костромская область 134

Республика Адыгея 134

Кабардино-Балкарская Республика 128

Липецкая область 127

Чеченская Республика 123

Карачаево-Черкесская Республика 116

Еврейская автономная область 110

Республика Калмыкия 109

Республика Чувашия 108

Республика Ингушетия 103

Курганская область 103

Севастополь 99

Астраханская область 92

Республика Мордовия 86

Республика Северная Осетия - Алания 79

Камчатский край 75

Республика Тыва 62

Республика Марий Эл 48

Республика Алтай 45

Магаданская область 40

Челябинская область 30

Республика Татарстан 21

Чукотский автономный округ 5

Ненецкий автономный округ 4 За весь период в России выписано по выздоровлении 2 554 340 человек