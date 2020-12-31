Зачем "Роскосмосу" патентовать фразу "Поехали!"

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на примере бутылки водки объяснил, зачем госкорпорации патентовать космические бренды, в том числе знаменитую фразу Юрия Гагарина "Поехали!".

На странице Рогозина в Twitter один из подписчиков продемонстрировал бутылку водки с названием "Поехали!"​​​. "Вот чтобы не допускать такое, мы и регистрируем патенты на использование "космических брендов". Иначе они по рукам пойдут. И по глоткам", - отреагировал Рогозин.

В ноябре в пресс-службе госкорпорации сообщили РИА Новости, что решение запатентовать фразу Гагарина вызвано необходимостью защитить ее от тех, кому чуждо правовое поле и историческая память. Там отметили, что "Роскосмос" инициировал регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков для защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции.

В Роспатенте агентству рассказали, что "Роскосмос" подал на регистрацию фразу "Поехали!" по таким категориям, как парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.