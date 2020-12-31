Жертвами атаки в аэропорту Адена стали два сотрудника Красного Креста

В йеменской столице продолжает расти число жертв ракетного обстрела международного аэропорта, которое произошло днем 30 декабря. От ранений скончался еще один - второй по счету - сотрудник Международного комитета Красного Креста (МККК), передает РИА Новости.

"К сожалению, подтверждена гибель еще двоих наших сотрудников", - подтвердили в МККК.

Таким образом число погибших при обстреле достигло 27, а еще более 50 человек получили различные ранения.

В ООН прокомментировали случившуюся вылазку радикалов. Генсек организации Антониу Гутерреш осудил нападение на аэропорт Адена и указал, что ООН привержена поддержке усилий по возобновлению политического процесса под руководством йеменцев.

Пока никакая из организаций не взяла на себя ответственность за случившееся.