"Спектр-РГ" показал, как черная дыра уничтожила звезду

Рентгеновское изображение участка неба размером 5х5 угловых минут в диапазоне 0.3-2.2 кэВ. Каждая светлая точка изображает один (или более) рентгеновский фотон Фото: Институт космических исследований РАН

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" зафиксировала событие приливного разрушения звезды сверхмассивной черной дырой в далекой галактике.

Как сообщает пресс-центр Института космических исследований РАН, "Спектр -РГ" завершил с помощью двух телескопов два полных обзора всего неба. Сравнение двух карт неба позволяет сравнивать данные наблюдений, изучая переменность источников рентгеновского излучения. Объекты, яркость которых возросла более чем в десять раз, телескоп eROSITA обнаруживает примерно раз в сутки.

Особый интерес астрофизиков вызывают события, связанные с приливным разрушением звезд в гравитационном поле сверхмассивной черной дыры. Одно из таких событий и было обнаружено сотрудниками отдела астрофизики высоких энергий РАН 9 ноября 2020 года.

Полученные данные позволили ученым сделать вывод, что наблюдали не взрыв сверхновой, а событие приливного разрушения звезды сверхмассивной черной дырой. Часть вещества звезды образовала аккреционный диск вокруг нее, порождая поток рентгеновского излучения. Этот источник излучения и обнаружила eROSITA. Он исследовался при помощи телескопа Кека, в его спектре были найдены эмиссионные линии водорода и ионов гелия и кислорода.

"Эти спектральные особенности и появление яркого объекта менее чем за полгода подтвердили наше предположение, что мы имеем дело с событием приливного разрушения звезды, - говорит академик Рашид Сюняев, научный руководитель обсерватории "Спектр-РГ". - Мы все с детства наслышаны о приливах в океанах и морях. И эти приливы - результат наличия Луны в 300 000 километрах от Земли. Можно легко представить себе, как приливные гравитационные силы разрывают даже в сотне гравитационных радиусов звезду, пролетающую мимо сверхмассивной черной дыры. Значительная часть вещества разорванной звезды образует аккреционный диск вокруг черной дыры и медленно падает в черную дыру, посылая нам сигнал в виде мощного рентгеновского излучения".