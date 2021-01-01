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Текст:   Марина Трубилина 
12:22 01.01.2021

Должники смогут получать субсидии на оплату услуг ЖКХ

В середине года станет проще получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Вступят в силу поправки в Жилищный кодекс, принятые еще в 2018 году.

Сейчас оформить субсидию житель может, если у него нет задолженности по оплате ЖКУ или если он хотя бы заключил соглашение о погашении долгов. Нередко люди оказываются в противоречивой ситуации: из-за снижения доходов они не могут вносить квартплату, появляется долг, но оформить субсидию невозможно, так как для этого долгов быть не должно. В результате сумма неплатежей только растет.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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С июля же вводятся более мягкие условия: отказать в предоставлении субсидии могут только закоренелым должникам - если дело о взыскании долга уже было рассмотрено в суде и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом. Причем эти долги должны были образоваться за период не более трех последних лет.

Кроме того, желающим оформить субсидию не нужно будет больше предоставлять справки об отсутствии задолженности. Органы власти должны самостоятельно запросить эти сведения через систему межведомственного взаимодействия. Предполагается, что эта информация будет размещаться в ГИС ЖКХ.

Субсидии положены жителям, у которых доля оплаты жилищно-коммунальных услуг в семейном бюджете превышает определенный порог. Общероссийская планка - 22%, то есть субсидию могут получать семьи, у которых платежи за ЖКУ "съедают" больше 22% доходов. Но многие регионы установили более низкие пороги.

Аналогичные нововведения будут действовать и для тех, кто получает компенсации на оплату ЖКУ - их перечисляют некоторым категориям льготников.

Поправки должны были вступить в силу с января, однако решено было отложить их на полгода.

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