Эксперты ЮНИСЕФ спрогнозировали продолжительность жизни рожденных в 2021 году

Более 370 тысяч детей родится в мире в первый день нового года, из них 4,5 тысячи - в России, сообщается в докладе ЮНИСЕФ.

Организация также спрогнозировала среднюю продолжительность жизни новорожденных: 84 года. При этом в России этот показатель будет выше и составит более 88 лет.

Самым популярным именем для мальчиков в России остается имя Иван, а для девочек - Мария. Вариации имени Мария остаются самыми популярными и в Польше, Франции, Испании, Хорватии, США.

Как ожидается, 1 января больше всего детей (почти 60 тысяч) родится в Индии. Среди других стран с наибольшей рождаемостью - Китай, Нигерия, Пакистан и Индонезия.