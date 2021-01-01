"Газпром" начал поставки газа в Сербию по "Турецкому потоку"

Газ транспортируется сначала по морскому газопроводу "Турецкий поток", далее по территории Турции и по национальной газотранспортной системе Болгарии. Оттуда он поступает в Сербию, распределяется и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины.

"Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря расширению и вводу новых газотранспортных мощностей компаниями "Булгартрансгаз" ЕАД на территории Болгарии и GASTRANS d.o.o. Novi Sad на территории Сербии", - сообщает "Газпром".

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море с проектной мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год. Он предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.