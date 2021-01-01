Истек мораторий на поверку бытовых счетчиков

С 1 января ресурсоснабжающие и управляющие компании снова вправе не принимать показания счетчиков с истекшим сроком поверки. В этом случае плата в первые три месяца начисляется по "среднемесячной" величине за последние полгода потребления услуги, а затем - по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5.

Подобрать или проверить компанию-поверителя можно с помощью специального сервиса Росаккредитации. Поскольку на рынке много мошенников, следует обязательно проверить, есть ли компания-поверитель в этом реестре.

С сентября 2020 года юридическую силу имеет только электронная запись о поверке в другом реестре - ФГИС "Аршин" Росстандарта, а бумажное свидетельство о поверке выдается только по желанию заказчика и юридической силы уже не имеет. Заказчику следует требовать внесения записи в реестр сразу после проведения работ по поверке, пока мастер еще не ушел. Проверить наличие записи в реестре можно вбив в поисковую строку заводской/инвентарный номер счетчика. Эта же запись должна содержать срок следующей поверки.