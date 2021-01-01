Истек срок подключения банков к Системе быстрых платежей

Межбанковские переводы в рамках СБП во всех банках бесплатны в пределах 100 тыс. руб. в месяц, комиссии за переводы на более крупные суммы ограничены 0,5%, но не более 1500 рублей. Идентификатором переводов в СБП выступает номер телефона.

Для крупнейших (системно значимых) банков обязанность предоставлять услуги Системы быстрых платежей появилась еще с 1 октября 2019 года, но Сбербанк подключился к СБП несколькими месяцами позже.

С 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через СБП, а банки с универсальной лицензией - с 1 апреля 2022 года. К этому сроку банки также обязаны настроить проведение других типов операций СБП: переводов между гражданами по инициативе получателя, а также платежей от юридического лица физическому.