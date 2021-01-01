Южная Корея закупила вакцину от COVID-19 на все население страны

Власти Южной Кореи подписали контракты с различными поставщиками вакцины от коронавируса, гарантировав, что прививки получит каждый житель страны. Количество доз даже несколько превысит общую численность населения.

Как сообщили в Агентстве по контролю и предотвращении распространения заболеваний Кореи, к настоящему моменту правительство Республики Корея уже заключила договоры о поставке в страну вакцин от коронавируса для 56 миллионов человек. Учитывая, что население Республики Корея составляет чуть менее 52 миллионов, получается, что РК "с запасом" приобрела вакцину, но ее поставки начнутся позже.

Судя по географии компаний-производителей, поставлять вакцину в Южную Корею будут в первую очередь фирмы из США и Западной Европы. Так, Moderna поставит в Южную Корею в общей сложности вакцину для 20 млн человек, AstraZeneca и Pfizer - по 10 млн, Janssen - еще 6 млн. Также Южная Корея участвует в глобальном проекте COVAX Всемирной организации здравоохранения, что позволит получить вакцину еще на 10 миллионов человек.

Первые партии вакцины для корейцев начнут прибывать в страну уже в первом квартале. Под давлением общественного мнения правительство РК делает все возможное, чтобы как можно скорее начать всеобщую вакцинацию. Судя по опросам, большинство населения намерено принять участие в вакцинации.