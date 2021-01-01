Как изменится питание школьников в 2021 году

Так, в санпинах прописано, что в меню должны быть продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки. Замена витаминизации блюд выдачей детям поливитаминных препаратов не допускается. При приготовлении блюд должна использоваться не обычная соль, а йодированная.

В школьном меню обязательно должно быть горячее питание.

- В организованных детских коллективах исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией не допускаются, - говорится в документе. - Меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин).

Меню допускается корректировать с учетом климатогеографических, национальных, конфессиональных и территориальных особенностей. И есть даже подробная таблица, какой продукт чем можно заменить. Например, 100 граммов говядины можно заменить 104 граммами оленины.

А для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, будут разрабатываться индивидуальные меню.

Важная новая норма касается домашней еды: "Допускается употребление детьми готовых домашних блюд, предоставленных родителями детей, в обеденном зале или специально отведенных помещениях, оборудованных столами и стульями, холодильником, микроволновыми печами, условиями для мытья рук".

Что интересно? Выдавать "сухой паек" детям разрешено только во время поездки или мероприятий длительностью до четырех часов. Свыше четырех часов - должно быть организовано горячее питание. При проведении массовых мероприятий длительностью более 2 часов каждый ребенок должен быть обеспечен дополнительно бутилированной питьевой (негазированной) водой промышленного производства, дневной запас которой во время мероприятия должен составлять не менее 1,5 литра на одного ребенка.

При этом в школах будет разрешено ставить вендинговые автоматы (аппараты для автоматической выдачи пищевой продукции). Правда, продаваться там будет только здоровая пища.

- Через аппараты для автоматической выдачи допускаются к реализации: пищевая продукция промышленного изготовления в потребительской (мелкоштучной) упаковке (соки, нектары, стерилизованное молоко, молочная продукция, питьевая негазированная вода, орехи (кроме арахиса), сухофрукты, - говорится в документе. - А также в потребительской упаковке не более 100 грамм: мучные кондитерские изделия, в том числе обогащенные микронутриентами (витаминизированные) со сниженным содержанием глютена, лактозы, сахара.

Кроме того, по-прежнему сохранен перечень продуктов, которые не допускаются для организации питания в школах. Например, под запретом (именно для организованного питания) будут пирожные и торты, грибы, майонез, кофе, жвачка, карамель, пальмовое масло, арахис, картофельные и кукурузные чипсы. И это далеко не полный список.