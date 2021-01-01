Как рассчитывается новый налог на проценты по вкладам

Выплата процентов по вкладам с 1 января облагается налогом на доходы физлиц (13%). В 2021 году заплатить налог придется, если в течение этого года вкладчик получит проценты на сумму свыше 42,5 тыс. руб., независимо от количества вкладов и того, когда и на какой срок они были открыты.

Налог взимается только с процентов, превышающих 42,5 тыс. руб. (необлагаемый налогом процентный доход привязан к уровню ключевой ставки Банка России на 1 января). Например, если у вкладчика в 2021 году заканчивается срок двух вкладов с одновременной выплатой процентов на общую сумму 50 тыс. руб., то налог составит 975 рублей (13% от 7,5 тыс. руб.). Его нужно будет уплатить осенью 2022 года, вместе с налогами на квартиру, дачу, машину. Сумму налога самостоятельно посчитает Федеральная налоговая служба по данным банков и пришлет налоговое уведомление.

Если вкладчик открыл в конце прошлого года вклад на сумму 2 млн руб. под 4,5% сроком на два года, то налог будет начислен только за 2022 год, когда будет произведена выплата процентов. Его нужно будет уплатить в 2023 году, причем сумма налога зависит от уровня ключевой ставки на 1 января 2022 года. Если предположить, что она составит 4%, то необлагаемый налогом процентный доход по вкладам в 2022 году сократится до 40 тыс. руб., а значит, в рассматриваемом примере вкладчику придется уплатить 18,2 тыс. руб.: сумма процентов по двухлетнему вкладу составит 180 тыс. руб., из них вычитаются 40 тыс. руб., на оставшиеся 140 тыс. руб. будет начислен налог.