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01.01.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Кем нельзя работать женщинам в 2021 году

Текст: Елена Манукиян
Изменился перечень запрещенных для женщин профессий. Из списка исключены 100 видов работ, официально недоступных женщинам ранее. Всего их было 456.

Теперь женщинам официально можно садиться за руль самосвалов, "КАМАЗов" и фур, а также работать трактористами. Однако управление строительной техникой - бульдозерами, экскаваторами и автогрейдерами для них по-прежнему останется недоступным.

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Но зато, при желании, женщины смогут стать частью команды судна и работать, например, матросами, шкиперами или даже освоить профессию боцмана. В числе разрешенных для них оказались многие профессии на предприятиях тяжелой промышленности и в сложных производствах, поскольку за последние 20 лет внедрено большое количество современных технологий, которые улучшили условия труда, снизили риск негативного влияния на здоровье работников и в целом облегчили их труд, пояснили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве не исключают, что в ближайшее время женщины появятся в рядах машинистов скоростных и высокоскоростных электропоездов, подадутся в рыбаки прибрежного лова или будут допущены к верхолазным работам на высоте более 10 метров. В то же время шесть профессий в этом году для женщин могут попасть под запрет. В основном они связаны с поднятием тяжестей и обработкой металла. В их числе - котельщик и чеканщик, который работает с ручным пневматическим инструментом. Также им хотят запретить монтировать тяжелое электрооборудование.

Как отмечают в Минтруде, работодатель вправе применять труд женщин без ограничений, то есть в любой профессии, если подтвердит безопасность рабочих мест специальной оценкой условий труда. А главный мотив государства в формировании перечня запрещенных профессий - защита репродуктивного здоровья женщин. Именно поэтому в списке "неженских", прежде всего, значатся работы на вредных производствах, например, в шахтах. Запрещен для них также тяжелый физический труд, поэтому женщины грузчиками не работают.

Экономика Работа Вступают в силу в январе 2021 года Рынок труда

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