Ким Чен Ын заменил новогоднюю речь письмом к народу КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын вновь проявил креативный подход, заменив традиционное обращение к народу в связи с Новым годом коротким письмом, написанным от руки. Это было сделано впервые в истории Страны чучхе.

A message from Kim Jong Un, "Happy New Year" pic.twitter.com/NWWIs86SCW — Jay Lim (임병준) (@aQuoteAday) January 1, 2021

Фотокопия письма председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына была сегодня опубликована во всех печатных СМИ Северной Кореи на первой полосе. Письмо достаточно короткое и состоит всего лишь из шести предложений. Содержание послания специалистов не особо удивило. В нем Ким поздравил народ с наступлением Нового 2021 года, поблагодарил корейцев за "верность и доверие партии" и пообещал, что руководство страны продолжит активную борьбу за идеалы народа и лучшее будущее. В письме при этом не было никаких упоминаний о ядерном оружии или фраз, которые можно было бы интерпретировать как послание к США или Южной Корее.

Отметим, что после прихода Ким Чен Ына к власти в конце 2011 года он с 2013-го возобновил практику личных обращений к народу в связи с наступлением Нового года. Обычно запись речи Кима передавалась утром 1 января. Так продолжалось вплоть до 2019 года включительно. Особое внимание своим новым оформлением и стилем подачи привлекла речь от 1 января 2019-го. Ким зачитал ее в своем кабинете, сидя на кожаном диване. В прошлом году как такового личного обращения Кима к народу не было, но его роль сыграла публикация речи Кима на расширенном заседании Центрального Комитета Трудовой партии Кореи.

Подобные новогодние обращения лидера Северной Кореи к народу обычно привлекают большое внимание зарубежных экспертов. Считается, что по ним можно предугадать, какого курса намерен придерживаться руководитель Страны чучхе в наступившем году и каких инициатив и действий от него стоит ждать в отношении других стран.

Впрочем, некоторые ожидали, что на этот раз "традиционного" обращения к народу не будет. В ближайшие дни в Пхеньяне пройдет VIII съезд Трудовой партии Кореи, на котором и будут обозначены основные цели и направления развития КНДР на несколько лет.