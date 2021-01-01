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01.01.2021 20:08
Рубрика: Власть

Косачев: Американские интересы расходятся с общечеловеческими

Текст: Татьяна Замахина
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев оценил позицию США по поводу бюджета ООН. По его словам, Вашингтон в очередной раз подтвердил свою "репутацию антиобщественного игрока".
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Ранее государства-члены ООН утвердили бюджет организации на следующий год, при этом США выступили против документа. В частности, Вашингтон не согласился финансировать мероприятие в честь годовщины принятия декларации всемирной конференции по борьбе с расизмом.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Косачев прокомментировал принятие нового бюджета США

Косачев, которого цитирует РИА Новости, назвал показательным, что Америка, в которой не утихают антирасистские протесты на тему Black Lives Matter, отказалась поддержать бюджет ООН из-за вышеуказанного мероприятия.

США хотят платить только тем, кто проводит чисто американские интересы, а не общечеловеческие, заявил политик. "Проблема в том, что эти два понятия в последние годы все чаще расходятся, из-за чего США вышли уже из нескольких международных структур, - напомнил он. - Их не смущает, что остальные 168 государств-членов ООН на проходившей в режиме онлайн генеральной ассамблее ООН финансовый план поддержали, а против выступили только Америка и Израиль".

Косачев счел более лицемерным еще один аргумент Вашингтона против бюджета организации: США, как выяснилось, "глубоко разочарованы тем, что в ООН не вернули ранее отмененные санкции против Ирана в соответствии с резолюцией Совета безопасности 2231". Но ведь именно Соединенные Штаты единолично вышли из многостороннего соглашения по иранской ядерной программе и тем самым подорвали важнейший международный механизм контроля за иранскими исследованиями, подчеркнул глава комитета.

"Нынешняя попытка переложить проблему с больной головы на здоровую, обвинить ООН в недостаточности мер в отношении Ирана - еще один акт США против интересов международного сообщества, - резюмировал парламентарий. - Акт, показательно не поддержанный подавляющим большинством стран, включая ближайших союзников Вашингтона".

Власть Позиция Международные организации ООН Законодательная власть Совет Федерации

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