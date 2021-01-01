Кто из знаменитостей родился в год быка?

Наступивший 2021-й по восточному календарю - год белого металлического быка. На смену непредсказуемой крысе приходит благородный бык. Животное трудолюбивое, неторопливое, уверенное в себе и в меру упрямое. Говорят, бык благоволит тем, кто готов усердно трудиться, и с лихвой вознаграждает за труды. Трудолюбия, усердия и стойкости не занимать людям, рожденным в год быка. Эти качества, помноженные на талант, создают взрывной эффект мирового масштаба. Вот лишь пять знаменитых "быков", вошедших в историю.

Ганс Христиан Андерсен

Ганс Христиан Андерсен - всемирно известный сказочник, чьими волшебными историями весь мир зачитывается уже почти 200 лет. Но его собственная жизнь была далека от сказочной. Это печальная история мальчика из бедной семьи, несуразного, со слишком длинными руками и таким же длинным носом, которого из жалости приняли в труппу Датского Королевского театра, чтобы он не умер с голоду. Будто Гадкий утенок Андерсен вырос, расправил крылья и превратился в известного писателя, с которым дружили короли и принцессы.

Но в душе он всю жизнь оставался все тем же испуганным и одиноким мальчишкой. И своих сказочных героев он не без удовольствия превращал в протагонистов, ищущих свое место в обществе. Помните, Русалочку, Дюймовочку или того же Гадкого утенка… Да и сказки не так просты, в каждой из них всегда скрыт глубокий философский смысл. Да и писал он, собственно, не для детей, вернее, не только для них, но и для взрослых. Писатель даже приказал не размещать детей на своем памятнике, хотя изначально так и задумывалось. Но вот ирония, в историю мировой литературы Андерсен вошел как великий сказочник. Он написал более трех тысяч произведений, которые переведены на 125 языков. И каждое из них - это незыблемый урок добродетели и жизненной стойкости.

Анна Ахматова

Анна Ахматова родилась в один год с Чарли Чаплином, "Крейцеровой сонатой" Толстого и Эйфелевой башней. Она пережила две мировые войны, революцию, блокаду Ленинграда и стала свидетелем смены эпох. Первое стихотворение она написала в 11 лет, в 20 с небольшим стала живым классиком, а потом пришла пора жесточайшей цензуры и забвения. Но эта потрясающая женщина продолжала писать стихи. Она всегда поступала по-своему. С детства. И кажется, чем серьезнее судьба испытывала ее на прочность, тем ожесточеннее она творила.

Ее первый сборник стихов "Вечер" появился на свет в один год с ее единственным сыном Львом Гумилевым. И это отдельная печальная история непростых отношения матери и сына. Второй сборник "Четки" имел невероятный успех и в течение десяти лет переиздавался восемь раз. А потом наступил 1921-й - год страшных потрясений и утрат, но одновременно очень плодотворный в творческом плане. Тогда вышли сборник "Подорожник" и книга "Anno Domini MCMXXI" (в переводе с латинского - "В лето господне 1921-го"). Она выстрадала право написать свой "Реквием". И какое значение после этого имели лишения, исключение из Союза писателей, запрет на публикации. У нее была ее поэзия. "Поэму без героя" Ахматова закончит в 1962 году и признается, что писала ее 22 года о себе самой. А незадолго до ее смерти в 1966 году профессора славянских языков Гетеборгского и Гарвардского университетов - Гуннаром Якобссоном и Романом Якобсоном выдвинули Анну Ахматову на получение Нобелевской премии по литературе. К сожалению, она умерла 5 марта 1966 года, и ее кандидатуру так и не успели рассмотреть. По правилам Шведской Академии Нобелевская премия может быть присуждена только живым.

Винсент Ван Гог

Винсент Ван Гог - один из самых известных художников. Его "Подсолнухи", "Ночная терраса кафе в Арле", "Звездная ночь", "Ирисы" стали своего рода иконами для почитателей таланта живописца. А четыре его картины вошли в историю, как самые дорогие произведения искусства, когда-либо проданные на аукционах. Только за его "Портрет доктора Гаше" заплатили более 82 миллионов долларов. Но слава пришла к нему лишь после смерти, а всю свою недолгую жизнь, всего-то 37 лет, он боролся с собой, своими фобиями и неудачами. Ситуацию усугублял его дикий темперамент: маниакальный энтузиазм и братская солидарность неизбежно выливались в ожесточенные баталии почти со всеми. Но у него была живопись - любовь всей его жизни, которой он был предан до самого конца.

До сих пор ученые спорят о причинах психического расстройства и внезапной смерти Ван Гога. В его картинах находят скрытые замыслы, а письма к брату открывают суровую правду о нелегкой жизни художника. Судьба была жестока, отпустив Ван Гогу всего 10 лет активной творческой жизни, но и этого короткого срока хватило, чтобы он превратился в мастера с оригинальной манерой живописи. И все это исключительно благодаря его огромному трудолюбию, постоянной работе над собой и неповторимому взгляду на мир. Он оставил внушительное художественное наследство - более 2100 уникальных произведений искусства, которые оказали колоссальное влияние на живопись XX века.

Чарли Чаплин

Король комедии, гений режиссуры, талантливейший сценарист и композитор Чарли Чаплин навсегда изменил мировой кинематограф. А придуманный им образ бродяги Чарли в широких штанах, облегающем пиджаке, смешном котелке и ботинках на разные ноги до сих пор заставляет плакать и смеяться зрителей всех возрастов по всему миру. Он достиг невероятных высот и стал одним из самых творческих и влиятельных людей в эпоху немого кино. И опять же не благодаря, а вопреки.

Рано потеряв родителей, маленький Чарли оказался в сиротском приюте и был вынужден сам зарабатывать себе на жизнь. В девять лет Чарли уже выступал вместе с танцевальной группой под названием "Восемь ланкаширских парней". В 14 - получил первую постоянную работу в театре. Чаплин нашел свое призвание, по крайней мере так ему казалось.

Но все изменилось, когда театр Фреда Карно, в котором Чаплин быстро стал звездой, отправился на гастроли в Америку, где талантливого актера заметил продюсер Мак Сеннет. Так Чарли заключил свой первый в жизни серьезный контракт со студией "Кистоун". Спустя год Чаплин уже снимает свою первую картину "Застигнутый дождем". А потом создает собственную студию "Юнайтед Артистс", где снимал свои киношедевры вплоть до 50-х годов, пока не уехал из Америки навсегда. А нам остались его гениальные черно-белые картины "Малыш", "Золотая лихорадка", "Парижанка", "Новые времена", "Огни большого города"… Не произнеся ни слова, он все сказал.

Иоганн Себастьян Бах

Иоганн Себастьян Бах был одним из величайших композиторов 18 века. Он написал более 1000 музыкальных произведений почти во всех значимых жанрах своего времени (кроме оперы). Убеждённый протестант, Бах писал духовную музыку. Его "Страсти по Матфею", Месса h-moll, кантаты, инструментальные обработки протестантских хоралов - признанные шедевры мировой музыкальной классики. Бах известен как великий мастер полифонии, в его творчестве барочная полифония достигла расцвета.

Бах родился в семье потомственных музыкантов, и никакого другого пути он себе не представлял. Тем более, что мальчик обладал уникальным слухом, услышав мелодию всего лишь раз, он ее тут же запоминал и мог безошибочно сыграть. Свое первое произведение он сочинил в 15 лет и писал музыку и всю жизнь. Не остановился даже, когда почти полностью ослеп.

Вопреки распространённому мифу Бах не был забыт после смерти. Правда, исполнялись в основном его произведения для клавира, в церквях продолжали звучать произведения Баха для органа. Его помнили и знали как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших. Но без музыки Баха скорее всего не было бы ни Моцарта, ни Бетховена, которых с детства воспитывали на произведениях непревзойденного немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. И кстати, музыка Баха в числе лучших творений человечества записана на золотой диск "Вояджера", и сейчас летит на космическом корабле где-то далеко во вселенной.