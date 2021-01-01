Литовский политик "лечит" коронавирус водой

Депутат Европарламента от Литвы Виктор Успасских рекламирует "антиковидную воду". Государственная продовольственно-ветеринарная служба начала расследование заявлений политика, который использует социальные сети для того, чтобы "превращать" воду в лекарство.

Виктор Успасских, который не только заседает в Европарламенте, но и возглавляет литовскую Партию труда, оказался в центре скандала после того, как у себя в Facebook сообщил, что он и его команда "получили энергетический код вируса COVID-19 у китайцев и разработали программу его уничтожения". "Мы создали аппарат, который структурирует воду методом Масару Эмото. Эта вода создает клеточный иммунитет и готовит организм к борьбе с COVID-19. Уже сейчас эта вода заряжена на преодоление 6 разновидностей коронавируса", - цитирует его местный портал Delfi. Более того, евродепутат явился в студию одного из местных телеканалов с бутылкой с водой и сообщил, что он и другие депутаты пьют ее, чтобы получить иммунитет к коронавирусу.

Поскольку никаких подтверждений лечебных свойств этой воды не существует, Успасских стал мишенью для критики и шуток коллег, а также общественных и культурных деятелей. А когда политик заявил во время выступления на своей странице в фейсбуке, что "чудодейственную" воду можно купить у дистрибьюторов по всей Литве, один из членов его партии Антанас Гуога призвал его сложить полномочия. "Кто-нибудь должен уже прервать молчание и четко сказать, что так нельзя, что существует ответственность перед людьми, что наша партия не будет заниматься шарлатанством", - цитирует его местное польскоязычное издание Kurier Wilenski.

Однако, пока официальные организации только собирались заняться водой, которую пропагандирует Успасских, а точнее - рекламной кампанией, которая, возможно, вводит в заблуждение потребителей, политик Литовского союза крестьян и зеленых Каролина Штелмокайте провела собственное расследование. Она рассказала, что знает нескольких человек, которые получили эту воду, и попросила у них фотографии. На фото были бутылки с водой Upas, которую добывают в Рокишкисе - городе на северо-востоке Литвы. "Заказав воду через распространителей Партии труда, вы получите ее по более высокой цене. Виктор продает нам 0,5 л за 1,5 евро, а в магазинах Рокишкиса ее можно получить за 0,36 евро, это в пять раз дешевле. Я считаю, что это плата за глупость. Если хотите купить эту воду дешевле, после карантина поезжайте в Рокишкис и купите по доступной цене", - цитирует Штелмокайте портал Delfi. Более того, ей удалось выяснить, что "антиковидная вода" связана с семейным бизнесом евродепутата.

Ситуацию прокомментировала и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните: "Вода дорогая, как мы видим, поэтому человек пытается воспользоваться случаем и заработать. Насколько это морально, наверное, должны оценивать избиратели".