Лукашенко предложил сделать 2021-й годом народного единства

Прощаясь с високосным годом, Александр Лукашенко в своем обращении к нации выразил уверенность в том, что Беларусь будущего будет лучше нынешней, но, отправив 2020-й год в историю, следует не забывать его уроков. Давайте наступивший год "сделаем годом народного единства", предложил президент, информирует его пресс-служба.

В своем обращении белорусский лидер напомнил, что завершившаяся в минувшем году трилогия "Малой родины" еще раз дала возможность понять, что только в родной земле источник сил. "Эти силы помогают достигать намеченные цели. И, подводя итоги очередной пятилетки, мы видим: нам есть чем гордиться", - подчеркнул он, отметив, что за это время страна стала ядерной державой, шагнула в космос, освоила производство электромобилей, создала биотехнологическую корпорацию, освоила ракетное производство, развила IT.

Именно благодаря неимоверным усилиям государства, по словам президента, удалось "выстоять и обрести уверенность в завтрашнем дне. А главное - не оставить детей без будущего!"

Лукашенко отдал дань уважения людям в погонах, которые "предупредили недругов: оборона государства, общественная безопасность будут обеспечены решительно и без колебаний". Ученые создали уникальные образцы в машиностроении и нефтехимии. Медики показали свой профессионализм в борьбе с тяжелыми болезнями, а настоящие учителя продемонстрировали уровень белорусского образования.

Это значит, убежден президент, что страна не застыла на месте. "Изменился мир, изменились и мы. Наши перемены - это просчитанная и продуманная эволюция", - считает белорусский лидер.

Кстати, столкнувшись с вызовами 2020-го года, констатировал он, некоторые из эмигрантов стали говорить о желании вернуться в республику, какой она была годом раньше. "Я, конечно, рад, что вы оценили достигнутое, но возвращаться в прошлое мы не будем. У нас нет времени идти назад. Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней", - убежден президент.

Мотивируя свою позицию, он дал понять, что "всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность - клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси, создавать ценности своими руками. Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы - умная, толерантная, устремленная в будущее нация! И если мы хотим "людзьмі звацца", мы это сделаем!", - заверил Лукашенко.