Маткапитал на первого и второго ребенка увеличен с 1 января

С 1 января 2021 года размер материнского капитала индексируется на 3,7%. В этом году он составит 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго. Если до этого семья уже получила материнский капитал при рождении первого ребенка, то на второго доплата составит 155,6 тыс. рублей.

Кроме того, станет проще и быстрее распоряжаться деньгами по сертификату. Сам документ будут выдавать в течение 5 дней, а рассматривать заявления по распоряжению средствами Пенсионный фонд будет 10 дней вместо целого месяца (в отдельных случаях срок может быть пролонгирован до 15 дней). При положительном решении деньги будут перечислены в течение трех рабочих дней.

Напомним, что с 15 апреля 2020 года маткапитал оформляется без заявления, а на основании сведений о рождении детей, представленных органами ЗАГСа. Родители оформляют свидетельство о рождении в ЗАГСе, откуда сведения передаются в Пенсионный фонд России. Готовый сертификат поступает в личный кабинет на портале госуслуг. Если гражданин на портале не зарегистрирован, он может, как и раньше, подать заявление лично.

В конце декабря на заседании Госсовета вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2021 году материнский капитал получат более 1 млн семей.