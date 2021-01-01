Маткапитал на первого и второго ребенка увеличен с 1 января

Новости

Россиянам запретили приводить на пляж животных и плавать на бревнах 14:55
Упавшая в московском метро под поезд пассажирка погибла 14:53
Оперштаб: Еще 6334 пациента вылечились от коронавируса в Москве 14:06
В московском метро восстановили движение поездов после сбоя 14:01
В Швеции остановлен ядерный реактор 13:56
Эксперты ЮНИСЕФ спрогнозировали продолжительность жизни рожденных в 2021 году 13:25
Командиром авианосца впервые в истории стала женщина 13:01
В московском метро встали поезда из-за упавшего пассажира 12:57
Риск для сердца: что нельзя делать после новогоднего застолья 12:45
Названы три действенных средства от похмелья 12:41
Ученые создали датчик, способный обнаружить коронавирус в воздухе 12:35
Появилось точное расписание 1/4 финала МЧМ по хоккею 12:03
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Чувашии 11:39
Тест: Угадайте произведение по описанию новогодней елки 11:25
В Москве после взрывов петард в новогоднюю ночь пострадали 10 человек 10:57
В Москве резко похолодает 10:29
В Москве проиндексировали социальные выплаты 10:20
Мелодии гимна России исполнилось 77 лет 09:46
В Москве водителей предупредили о гололедице на дорогах 09:35
Сборная России сыграет с командой Германии в четвертьфинале МЧМ-2021 09:24
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год 09:23
С 1 января снижается экспортная пошлина на нефть из России 06:00
Кириенко: Уходящий год стал для школьников годом "Большой перемены" 31.12.2020
Вакцину от COVID-19 Pfizer/BioNTech внесли в список рекомендуемых ВОЗ 31.12.2020
Российские синхронистки представили новогодний номер под Little Big 31.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
Видео. Тысячи людей рисуют ледовые открытки в память об одиноком художнике
01.01.2021 14:36
Рубрика: Общество

Маткапитал на первого и второго ребенка увеличен с 1 января

Текст: Ирина Алпатова
С 1 января 2021 года размер материнского капитала индексируется на 3,7%. В этом году он составит 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго. Если до этого семья уже получила материнский капитал при рождении первого ребенка, то на второго доплата составит 155,6 тыс. рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кроме того, станет проще и быстрее распоряжаться деньгами по сертификату. Сам документ будут выдавать в течение 5 дней, а рассматривать заявления по распоряжению средствами Пенсионный фонд будет 10 дней вместо целого месяца (в отдельных случаях срок может быть пролонгирован до 15 дней). При положительном решении деньги будут перечислены в течение трех рабочих дней.

Фото: iStock
Более миллиона семей получат маткапитал в 2021 году

Напомним, что с 15 апреля 2020 года маткапитал оформляется без заявления, а на основании сведений о рождении детей, представленных органами ЗАГСа. Родители оформляют свидетельство о рождении в ЗАГСе, откуда сведения передаются в Пенсионный фонд России. Готовый сертификат поступает в личный кабинет на портале госуслуг. Если гражданин на портале не зарегистрирован, он может, как и раньше, подать заявление лично.

В конце декабря на заседании Госсовета вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2021 году материнский капитал получат более 1 млн семей.

Общество Семья и дети Вступают в силу в январе 2021 года Материнский капитал

Главное сегодня

Вырос минимальный размер оплаты труда
Соперником России в 1/4 финала МЧМ по хоккею будет Германия
Президент Сербии запустил газопровод "Балканский поток"
Страховые пенсии выросли на 6,3 процента
В России начали регулировать криптовалюты
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года