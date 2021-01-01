Мясников объяснил пользу вакцинации для отказавшихся от нее

Массовая вакцинация поможет даже тем, кто от самой вакцины отказался. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что долгосрочная задача вакцинации - выработать коллективный иммунитет, но есть и задача более близкая - защитить группы населения, подверженные риску.

"Теперь давайте подумаем - кому нужен коллективный иммунитет, достичь которого возможно лишь через довольно долгий период времени? Коллективный иммунитет нужен не вакцинированным. Тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники. Создается прослойка вакцинированных людей, где вирус "завязнет" и не будет передаваться и поражать вышеупомянутые категории незащищенных людей", - говорится в посте.

Также доктор подчеркнул, что крайне важно вакцинироваться пожилым, людям с хроническими болезнями, медикам, соцработникам и людям схожих профессий. "Персональная защита людей, потенциально подверженных тяжелому течению болезни - задача "здесь и сейчас", - написал Мясников.