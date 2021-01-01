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Текст:   Ирина Алпатова 
12:35 01.01.2021

Мораторий закончился: за неуплату услуг ЖКХ будут начисляться штрафы

С 1 января в России вновь начнут отключать жилищно-коммунальные услуги, а также начислять штрафы за их неуплату и пени за просрочку оплаты: истек срок временного моратория, введенного для поддержки россиян в связи с коронавирусом.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Мораторий действовал с 6 апреля 2020 года: жильцы могли временно не платить за коммуналку, однако это не означало списание долгов. В 2021 году должникам могут начислить все накопившиеся пени, передает ТАСС.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Должники смогут получать субсидии на оплату услуг ЖКХ

По закону, за долги или неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги пени начисляются с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от суммы долга за каждый день просрочки. С 91-го дня должнику начисляются пени в повышенном размере - 1/130 ставки рефинансирования.

За неуплату возможно отключение услуг ЖКХ - об этом, как правило, должника предупреждают за 20 дней. Затем подачу ресурсов ограничивают и еще раз делают предупреждение. Полное отключение обычно начинается через 10 дней после второго предупреждения. Так у жильцов есть время погасить задолженность.

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